NEYMAR per lo Scudetto a gennaio | Come De Bruyne e Modric, a parametro zero

Sarebbe un trasferimento clamoroso.

Il ritorno di Neymar al Santos, annunciato come un evento epocale, non ha avuto finora il lieto fine sperato. Tra infortuni, lunghe assenze e qualche polemica, anche extra calcistica, la sua seconda avventura con il club brasiliano si è rivelata più complicata del previsto. Eppure, nonostante le difficoltà, il talento dell’ex capitano della Seleção resta intatto, pronto a riaccendersi ogni volta che mette piede in campo. Lo ha dimostrato nel match contro il Fortaleza, la sua prima apparizione dopo oltre 50 giorni di stop.

In quella partita Neymar ha ricordato al mondo di essere ancora un genio del pallone, con una giocata che ha fatto il giro dei social: una finta su calcio di punizione che ha mandato fuori tempo l’intera barriera. Il gesto, una “Paradinha” eseguita da circa 25 metri, ha riportato i tifosi ai tempi d’oro del brasiliano, quando usava la stessa mossa per spiazzare i portieri sui rigori.

Questa particolare finta, che consiste in una breve frenata prima del tiro, venne addirittura vietata dalla FIFA per i calci di rigore, considerata comportamento antisportivo. Tuttavia, nulla impedisce di utilizzarla su calcio di punizione, e Neymar ne ha approfittato, beffando completamente gli avversari.

Curiosamente, non è stato il primo brasiliano a provarci. Prima di lui, Marcelinho Carioca – specialista delle punizioni negli anni Duemila – aveva già segnato con una “Paradinha” simile. Neymar, però, l’ha riportata alla ribalta con classe e coraggio, confermando che, quando gioca, il calcio torna pura magia.

Neymar, un sogno di mercato per la Serie A

Il nome di Neymar Jr torna a circolare con forza in ottica Serie A. Il campione brasiliano, oggi al Santos, andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre 2025 e dal giorno successivo sarà libero di scegliere la sua prossima squadra. Nonostante non abbia più lo smalto dei tempi migliori, il suo talento e il suo carisma restano in grado di accendere la fantasia dei tifosi italiani e di attirare l’attenzione dei grandi club.

Per Neymar potrebbe aprirsi una nuova opportunità in Europa, magari proprio in Italia, a patto che la società interessata disponga di uno slot da extracomunitario. Dopo l’esperienza all’Al-Hilal, segnata da continui infortuni, il classe 1992 è tornato al Santos, il club che lo ha lanciato nel calcio mondiale prima del salto al Barcellona e al PSG.

Napoli, Inter e non solo: le ipotesi per gennaio

Il contratto con il Santos scadrà a fine 2025 e il giocatore non ha intenzione di rinnovare. Nei mesi scorsi è stato proposto sia al Napoli che all’Inter, ma le due società hanno declinato per via delle sue precarie condizioni fisiche.

Tuttavia, il prossimo gennaio gli scenari potrebbero cambiare. Neymar potrebbe tornare un obiettivo concreto per diversi club italiani, pronti a valutare il colpo a parametro zero che, anche solo per nome, farebbe sognare tutto il campionato.