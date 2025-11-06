Carrarese, Calabro presenta il match contro il Sudtirol: «Siamo consapevoli delle insidie della Serie B, non ci snatureremo per affrontare questa sfida»

CARRARA – In vista del match di Sabato tra Carrarese e Sudtirol, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in c0nferenza stampa l’allenatore dei toscano Antonio Calabro

«Sabato affronteremo una squadra importante – ha dichiarato – allenata da un grandissimo allenatore, che conosce meglio di chiunque altro questa categoria. Il Südtirol è una squadra ricca di giocatori di qualità, capace di mettere in campo anche più strategie di gioco all’interno di una singola gara, e lo si può evincere dalla loro abilità di sfruttare sia i calci piazzati, sia i lanci lunghi, sia la costruzione dal basso, ma, al contempo, anche di essere cinici e concreti quando necessario»

Calabro ha poi aggiunto: «Ad ogni modo, non ci snatureremo per affrontare questa sfida, perché dobbiamo essere ancor più consapevoli delle nostre qualità e di quanto possiamo essere in grado, seguendo i nostri principi tattici, di dare fastidio anche ad una squadra attrezzata come quella di mister Castori»

Sugli ultimi match, ha dichiarato: «Nessun allarmismo per le due sconfitte consecutive, proviamo solo rabbia per come sono maturate. Del resto, non più tardi di una settimana fa vincevamo contro una grande squadra come il Venezia, dimostrando a tutti ciò di cui questa squadra è capace. Come sempre ripeto, i miei ragazzi sono pienamente consapevoli delle difficoltà che presenterà questo campionato sino a maggio, sappiamo che ci potranno essere anche altri incidenti di percorso»

Infine uno sguardo agli indisponibili: «Per questa trasferta dovremmo rinunciare a Illanes, che a causa di una somma di cartellini sarà squalificato e non potrà essere della gara. Nonostante ciò, sono felice di poter comunicare i recuperi di Calabrese e Torregrossa, che verranno nuovamente convocati e potranno esserci di grande aiuto per questa sfida. Per quanto riguarda Hasa, invece, ci prenderemo, insieme allo staff, tutto il tempo necessario per decidere»