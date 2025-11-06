Castellammare di Stabia, giornata serena per Juve Stabia-Palermo: clima mite e vento moderato

Sarà una giornata ideale per giocare a calcio quella di sabato 8 novembre a Castellammare di Stabia, dove alle 17:15 è in programma la sfida di Serie B tra Juve Stabia e Palermo. Le previsioni meteorologiche indicano condizioni complessivamente buone, con clima mite, assenza di precipitazioni e una visibilità superiore ai dieci chilometri.

Nelle ore centrali del giorno sono previste temperature comprese tra i 16,5 e i 17,7 °C, con leggere variazioni nel pomeriggio, quando si stabilizzeranno intorno ai 17 °C. Il vento soffierà inizialmente da est-nordest con intensità debole (tra i 6 e i 10 km/h), per poi ruotare da sud-ovest nel corso della giornata, aumentando lievemente d’intensità fino a 13-14 km/h nelle ore serali.

L’umidità resterà su valori medi, mentre il cielo si presenterà poco nuvoloso o parzialmente sereno per gran parte della giornata, con assenza di piogge nelle ore del match. Le precipitazioni potrebbero tornare solo nella notte successiva, quando sono attesi lievi rovesci con accumuli intorno a 1 mm.

La quota neve si manterrà sopra i 2100 metri, e la visibilità sarà buona, oltre i 10 km. Una situazione, quindi, perfetta sia per i calciatori che per i tifosi che affolleranno gli spalti del “Romeo Menti”.

In sintesi: clima piacevole, vento moderato e nessun rischio di pioggia. Le condizioni meteo non rappresenteranno dunque un fattore condizionante per la gara tra Juve Stabia e Palermo.