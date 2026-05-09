Scontri dopo Pescara-Spezia: decine di agenti feriti

Dopo il match di ieri tra Pescara e Spezia, che ha decretato la retrocessione in Serie B di entrambe le squadre, alcuni tifosi biancoazzurri hanno messo in atto violente contestazioni.

In seguito agli scontri, come riportato da “Il Centro”, almeno una decina di agenti di polizia sarebbe rimasta ferita. Si registrano anche lanci di pietre, petardi, fumogeni, cassonetti contro le forze dell’ordine oltre a danni ad auto e mezzi della polizia.





Inoltre, un razzo ha anche causato un principio d’incendio sul balcone di un’abitazione. Sono in corso le indagini della Digos della questura di Pescara, che visionerà le immagini per provare ad individuare i facinorosi.