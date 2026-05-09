Venezia: Adorante l’MVP della Serie BKT 25/26

Gol, leadership e la promozione in Seria A. Andrea Adorante non poteva chiedere di meglio al termine della regular season della Serie BKT 2025/2026. L’attaccante del Venezia corona una stagione da incorniciare, conquistando il trofeo MVP della stagione, il prestigioso riconoscimento ideato da BKT, Title Sponsor della competizione, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B, dopo aver già ottenuto il premio di miglior giocatore del mese di gennaio.

Il premio, assegnato sulla base delle votazioni espresse dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, da Stats Perform e dai content creator TwoTwins, verrà consegnato dalla Managing Director di BKT Europe Lucia Salmaso e dal Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin in occasione della cerimonia di premiazione del Venezia prevista alle 18 nella splendida cornice di Piazza San Marco.





I dati Opta relativi alla regular season 2025/2026, dicono che Andrea Adorante è stato solo uno dei due giocatori – considerando Serie A e Serie BKT – capace di realizzare almeno 15 reti in entrambe le ultime due stagioni in questi tornei insieme a Joel Pohjanpalo: 15 nella 2024/25 e 17 in quella attuale, nonché l’unico italiano a riuscirci, per un totale di 32 reti a referto.

Tra i calciatori italiani nati dall’1/01/2000 in avanti, Adorante è colui che ha preso parte al maggior numero di reti nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso: 18, frutto di 17 gol e un assist.

Numeri da record che lo pongono anche fra i migliori marcatori in assoluto del Venezia: considerando infatti le ultime 20 stagioni di Serie B (dal 2006/07), l’attaccante è nella top3 per reti realizzate, dietro al solo Joel Pohjanpalo (19 nel 2022/23 e 22 nel 2023/24).

Come se non bastasse, il suo apporto è stato fondamentale a 360 gradi: tra i nati dall’1/01/2000 in avanti, Adorante è stato solo uno dei cinque giocatori capaci di realizzare almeno otto reti sia in gare casalinghe che in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni (9+8) – insieme a Erling Haaland del Man City, Igor Thiago del Brentford, Zan Vipotnik dello Swansea e Sergio Arribas dell’Almerìa.

Il riconoscimento e i numeri registrati certificano, quindi, la straordinaria stagione dell’attaccante lagunare, protagonista assoluto della cavalcata verso la promozione, chiamato ora a confermarsi anche nella massima categoria.