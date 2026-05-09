Serie B: nasce la nuova Coppa Nexus, verrà assegnata anche a chi vincerà i playoff

“La nuova Coppa Nexus rappresenta un segno distintivo del nostro campionato e della sua identità – ha

dichiarato il Presidente Paolo Bedin –. Abbiamo voluto un trofeo che fosse non solo un premio sportivo, ma anche un simbolo capace di raccontare la bellezza e il valore dei territori che la Serie BKT attraversa.

Un’eccellenza dell’artigianato italiano, capace di distinguersi in tutto il mondo con il proprio lavoro e abilità. Una coppa bella per un torneo combattuto ed emozionante fino alla fine”.





Una sfera luminosa che si slancia verso l’alto, sostenuta da linee essenziali e trasparenze di cristallo,

trasformando la conquista sportiva in un simbolo di prestigio e identità. Il trofeo incarna infatti l’eccellenza

manifatturiera italiana e richiama la ricchezza e la varietà dei territori della penisola, di cui la Lega Serie B intende farsi promotrice in linea con i propri valori e la propria visione strategica. Il trofeo è realizzato da Marco Varisco, appartenente alla famiglia Varisco da tre generazioni specialista nella lavorazione e

intagliatura del cristallo e protagonista, fra le altre, di creazioni quali la Coppa del mondo di sci, del Mundialito di pallavolo e di varie esposizioni al Guggenheim di New York.

La nuova Nexus è completamente lavorata a mano, dalla lucidatura alla molatura, così come l’intagliatura. Tutta in cristallo, è composta da un basamento quadrato, da due cubi, due parallelepipedi il più alto dei quali sostiene la sfera. Sono tre le coppe realizzate, per celebrare la prima, la seconda e la vincitrice dei playoff della Serie BKT, con misure diverse rispettivamente di 90, 80 e 70 centimetri. A queste si aggiungono 420 medaglie, anch’esse in cristallo e lavorate a mano, e inoltre quattro coppe per le prime classificate dei due gironi della Primavera 2, per la vincitrice della Supercoppa e dei playoff per la promozione in Primavera 1.

La nuova Coppa Nexus avrà la sua ‘prima uscita ufficiale’ questo pomeriggio nel meraviglioso scenario di

piazza San Marco, dove il presidente Bedin consegnerà al Venezia il trofeo per la prima classificata, mentre nei prossimi giorni sarà la volta del Frosinone secondo.