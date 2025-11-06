Juve Stabia-Palermo, equilibrio e sorprese nelle quote dei bookmaker

Alla vigilia della sfida tra Juve Stabia e Palermo, in programma sabato 8 novembre alle ore 17:15 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, i bookmaker delineano un quadro di sostanziale equilibrio, con un leggero favore per la formazione rosanero.

Secondo le principali agenzie di scommesse, infatti, il segno 2 — che indica la vittoria del Palermo — oscilla tra 2.35 e 2.45, mentre il segno 1, in caso di successo della Juve Stabia, è proposto tra 2.65 e 3.10. Il pareggio (X), invece, si attesta tra 3.00 e 3.25, confermando la percezione di una partita aperta e potenzialmente ricca di sorprese.

Ecco nel dettaglio le quote fornite dai principali operatori:

Bet365: 1 = 3.10 | X = 3.10 | 2 = 2.35

Snai: 1 = 3.05 | X = 3.05 | 2 = 2.45

Marathonbet: 1 = 3.00 | X = 3.20 | 2 = 2.41

LeoVegas: 1 = 2.70 | X = 3.25 | 2 = 2.38

AdmiralBet: 1 = 2.95 | X = 3.10 | 2 = 2.35

Lottomatica: 1 = 3.05 | X = 3.00 | 2 = 2.40

NetBet: 1 = 2.87 | X = 3.15 | 2 = 2.52

888sport.it: 1 = 2.65 | X = 3.20 | 2 = 2.35

Il Palermo di Filippo Inzaghi, reduce dal netto successo contro il Pescara, arriva alla trasferta campana con il morale alto e la chiara intenzione di dare continuità al proprio percorso. I bookmaker premiano la qualità complessiva della rosa rosanero, che sulla carta resta superiore, ma non sottovalutano la determinazione di una Juve Stabia che, nonostante le recenti difficoltà societarie, ha mostrato carattere e compattezza.

Il fattore campo potrebbe riequilibrare la sfida: il “Menti” rappresenta da sempre un ambiente caldo e capace di spingere le Vespe oltre i propri limiti. È proprio questo elemento, insieme all’imprevedibilità tipica della Serie B, a rendere le quote così ravvicinate.

Il segno 2 resta dunque il pronostico più probabile, ma chi crede nella sorpresa può contare su un margine di rendimento interessante per la vittoria gialloblù. Il pareggio, a oltre quota 3.00, resta invece un’opzione da non escludere, considerando la solidità difensiva di entrambe le squadre.