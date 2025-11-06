Europa League: avanti la Roma a Glasgow, pari senza reti tra Bologna e Brann dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2025

Terminano i primi tempi dei match della serata di Europa League. Grande prima frazione di gioco da parte della Roma, che conduce il match di Glasgow contro i Rangers per 2 reti a 0: sblocca il match al 13′ Soule, con il raddoppio firmato al 37′ da Pellegrini. Primo tempo senza reti nell’incontro tra Bologna e Brann, con la formazione di Vincenzo Italiano che va al riposo in 10 uomini a causa dell’espulsione di Lykogiannis. Avanti 2-0 il Betis nel match casalingo contro il Lione. Parità, invece, tra Braga e Genk dopo i primi 45 minuti. Di seguito i risultati parziali:

Aston Villa-M.Tel Aviv 1-0 (45+1′ Maatesen)

Betis-Lione 2-0 (30′ Ezzalzouli; 35′ Antony)

Bologna-Brann 0-0

Braga-Genk 1-1 (30′ Zalazar; 45+2′ Heymans)

Ferencvaros-Ludogorets 1-0 (32′ Kanichowsky)

PAOK-Young Boys 0-0

Plzen-Fenerbahce 0-0

Rangers-Roma 0-2 ( 13′ Soule; 37′ Pellegrini)

Stoccarda-Feyenoord 0-0

 

