Conference League: avanti Crystal Palace e Strasburgo, pari tra Lausanne e Omonia all’intervallo. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi della serata di Conference League. Va al riposo in vantaggio il Crystal Palace, che conduce per 2-0 sull’ Az Alkmaar grazie al 22′ di Lacroix e di Sarr al 45+4′. Avanti anche lo Strasburgo in casa degli svedesi del Hacken, decide al momento l’incontro la rete al 21′ di Enciso. Primi 45 minuti equilibrati nel match tra Lausanne e Omonia, con la prima frazione di gioco che termina sul risultati di 1-1. In vantaggio anche il Lech in casa del Rayo Vallecano e l’Universita di Cracovia a Vienna. Di seguito i risultati parziali:

Crystal Palace-Alkmaar 2-0 ( 22′ Lacroix; 45+4′ Sarr)

Dyn.Kyiv-Zeinjski 1-0 (21′ Popov)

Hacken-Strasburgo 0-1 ( 21′ Enciso)

Lausanne-Omonia 1-1 (34′ Neofytou; 40′ Bair)

Lincoln-Rijeka 0-1 (41′ Fruk)

Shelbourne-Drita 0-0

Shkendija-Jagiellonia 0-0

SK Rapid-Univ.Craiova 0-1 ( 37′ Romanchuk)

Vallecano-Lech 0-2 (11′ Palma; 39′ Kozubal)