Catania, tegola Chilafi: lesione al crociato e stagione finita

Arriva un altra tegola in casa Catania. Dopo il brutto infortunio di Alessandro Aloi, arriva un lunghissimo stop anche Adrijan Chilafi. Il centrocampista ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, con la sua stagione che termina anzi tempo.

Di seguito il comunicato della società:

“Catania Football Club rende noto che, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso di un allenamento, il calciatore Adrijan Chilafi sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore nel corso della prossima settimana”.