Trapani, il presidente Antonini sul deferimento: «Siamo sicuri che si chiuderà con un nulla di fatto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2025
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

In seguito al deferimento del Tribunale Federale Nazionale nei confronti del FC Trapani 1905, la società ha rilasciato una nota ufficiale, in cui assicura di aver adempiuto ai suoi obblighi economici. Inoltre, ha anche preso parola il numero uno dei granata Valerio Antonini.

«Siamo assolutamente certi – dichiara il Presidente Valerio Antonini – che questo deferimento si chiuderà con un nulla di fatto. Ci sorprende che l’intera documentazione, inviata dal nostro legale Avv.Paolo Rodella alla Procura Federale, non abbia comportato l’archiviazione immediata. Avremo modo e tempo – nelle sedi opportune – di far valere la nostra posizione»

Questa la nota ufficiale del club:

“A seguito del deferimento del Tribunale Federale Nazionale, scaturito dalle segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, la società FC Trapani 1905 comunica di aver inviato tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati ai giocatori, ai tesserati con annessi gli “incentivi all’esodo”

 

