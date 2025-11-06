Europa League: vince la Roma a Glasgow, pari a reti bianche tra Bologna e Brann. I risultati finali
Terminano qui i match della serata di Europa League. Grande successo esterno da parte della Roma, che si impone a Glasgow contro i Rangers per 2 reti a 0: sblocca il match al 13′ Soule, con il raddoppio firmato al 37′ da Pellegrini. Si conclude senza reti e con poche emozioni l’incontro tra Bologna e Brann, con la formazione di Vincenzo Italiano che al 23′ resta in 10 uomini a causa dell’espulsione di Lykogiannis. Vince 2-0 il Betis nel match casalingo contro il Lione. Stesso risultato anche per l’Aston Villa, che batte il Maccabi Tel Aviv. Di seguito i risultati finali dei match:
Aston Villa-M.Tel Aviv 2-0 (45+1′ Maatesen; 59′ Malen)
Betis-Lione 2-0 (30′ Ezzalzouli; 35′ Antony)
Bologna-Brann 0-0
Braga-Genk 3-4 (30′ Zalazar; 45+2′ Heymans; 48′ Sor; 59′ Oh Hyeon-Gyu; 71′ Zalazar; 72′ Medina; 86′ Lagerbielke)
Ferencvaros-Ludogorets 3-1 (32′ Kanichowsky; 53′ Cadu; 78′ Son; 89′ Joseph)
PAOK-Young Boys 4-0 (54′ Bianco; 67′ Giakoumakis; 72′ Konstantelias; 76′ Baba)
Plzen-Fenerbahce 0-0
Rangers-Roma 0-2 ( 13′ Soule; 37′ Pellegrini)
Stoccarda-Feyenoord 2-0 (84′ El Khannouss; 90+1′ Undav)