Conference League: vincono Crystal Palace e Strasburgo, successo in rimonta del Vallecano sul Lech. I risultati finali

Si concludono i match della serata di Conference League. Porta a casa i 3 punti il Crystal Palace, che si impone per 3-1 sull’Az Alkmaar: decidono l’incontro la rete di Lacroix al 22′, e le due reti di Sarr siglate a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Vince anche lo Strasburgo in casa degli svedesi del Hacken, grazie alle reti di Enciso e Godo. Match equilibrato tra Lausanne e Omonia, che termina sul risultato di 1-1. Mentre, arriva il successo del Rayo Vallecano sul Lech, con gli spagnoli che nella ripresa rimontano da uno svantaggio di 2-0. Di seguito i risultati parziali:

Crystal Palace-Alkmaar 3-1 ( 22′ Lacroix; 45+4′, 57′ Sarr; 54′ Mijnans)

Dyn.Kyiv-Zeinjski 6-0 (21′ Popov; 56′ Guerrero; 59′ Kabaev; 67′ Buyalskyy; 78′ Yarmolenko; 83′ Blanuta)

Hacken-Strasburgo 1-2 ( 21′ Enciso; 60′ Godo; 62′ Dembe)

Lausanne-Omonia 1-1 (34′ Neofytou; 40′ Bair)

Lincoln-Rijeka 1-1 (41′ Fruk; 84′ Gomez)

Shelbourne-Drita 0-1 (57′ Ajzeraj)

Shkendija-Jagiellonia 1-1 (49′ Latifi; 90+10′ Lozano)

SK Rapid-Univ.Craiova 0-1 ( 37′ Romanchuk)

Vallecano-Lech 3-2 (11′ Palma; 39′ Kozubal; 58′ Palazon; 83′ De Frutos; 90+4′ Garcia)