Conference League: Fiorentina vince ma non basta. Passano Crystal Palace, Strasburgo e Valecano. I risultati finali

Serata ricca di emozioni in Conference League, segnata dall’eliminazione della ACF Fiorentina per mano del Crystal Palace, ma anche da risultati sorprendenti sugli altri campi.
A prendersi la scena è lo RC Strasbourg, autore di una vera impresa: i francesi ribaltano il 2-0 dell’andata contro il 1. FSV Mainz 05 con un netto 4-0 casalingo, conquistando così la semifinale.
Grande equilibrio anche ad Atene, dove l’AEK Atene sfiora la rimonta contro il Rayo Vallecano. Dopo il 3-0 subito all’andata, i greci vincono 3-1 ma vedono sfumare la qualificazione proprio nel momento in cui sembravano aver riaperto tutto.
Negli altri incontri, pareggio spettacolare tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che passano il turno forti del largo vantaggio dell’andata.
I risultati finali:
- AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
- AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
- Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
- Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)