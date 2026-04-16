Conference League: Fiorentina vince ma non basta. Passano Crystal Palace, Strasburgo e Valecano. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
bologna

Serata ricca di emozioni in Conference League, segnata dall’eliminazione della ACF Fiorentina per mano del Crystal Palace, ma anche da risultati sorprendenti sugli altri campi.

A prendersi la scena è lo RC Strasbourg, autore di una vera impresa: i francesi ribaltano il 2-0 dell’andata contro il 1. FSV Mainz 05 con un netto 4-0 casalingo, conquistando così la semifinale.


Grande equilibrio anche ad Atene, dove l’AEK Atene sfiora la rimonta contro il Rayo Vallecano. Dopo il 3-0 subito all’andata, i greci vincono 3-1 ma vedono sfumare la qualificazione proprio nel momento in cui sembravano aver riaperto tutto.

Negli altri incontri, pareggio spettacolare tra AZ Alkmaar e Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che passano il turno forti del largo vantaggio dell’andata.

I risultati finali:

  • AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk 2-2 (2-5)
  • AEK Atene-Rayo Vallecano 3-1 (3-4)
  • Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4)
  • Strasburgo-Mainz 4-0 (4-2)

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