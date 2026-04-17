Palermo, Inzaghi ritrova Corona: Johnsen ancora out

Arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Palermo. Filippo Inzaghi, per il match che i suoi disputeranno domani, sabato 18 aprile, al Renzo Barbera davanti a oltre 27mila spettatori, potrà contare sul rientro dell’attaccante Giacomo Corona, rimasto fuori dai convocati per le sfide contro Avellino e Frosinone.

Lo stesso non si può dire per Dennis Johnsen, ancora al lavoro con lo staff che si occupa del recupero infortuni, a meno di miracoli, non farà parte dei convocati per la gara contro il Cesena, ma dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Reggiana del prossimo 25 aprile.





Il rientro dell’attaccante classe ’04, che ha smaltito il sovraccarico muscolare, non rappresenta però una novità di grande impatto per i rosanero, alla luce del minutaggio piuttosto limitato di Corona e del ruolo marginale nelle rotazioni di Inzaghi. Il tecnico, tuttavia, non ha mai fatto mancare attestati di stima nei suoi confronti nel corso della stagione e, in questo finale di campionato, il giovane attaccante potrebbe comunque rivelarsi una risorsa utile.