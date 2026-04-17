Tesser: «Italia in difficoltà, ma possiamo ripartire. Palermo? Può essere la sorpresa»

Un’analisi lucida, tra presente e futuro del calcio italiano. Attilio Tesser, intervistato da Alessio Alaimo per TuttomercatoWeb.com, ha toccato diversi temi, dalla crisi del movimento azzurro fino alle lotte nei campionati.

Partendo dall’Europa, Tesser ha commentato la recente sconfitta del Bologna: «La partita nasce da un risultato bugiardo a Bologna dove i padroni di casa hanno fatto un’ottima partita. C’erano delle aspettative per questo ritorno, era anche iniziata bene. Poi preso il primo gol la squadra si è esposta a ripartenze avversarie».





Lo sguardo si allarga poi al sistema calcio italiano. Sempre a TuttomercatoWeb.com, Tesser ha sottolineato le difficoltà strutturali: «La Nazionale purtroppo non va al Mondiale da tre edizioni. A livello di club con Inter, Atalanta e Roma in Europa abbiamo fatto sentire la nostra presenza. È un anno, per il calcio italiano, che sotto l’aspetto del risultato in campo europeo, è stato negativo».

Un momento complicato che richiede una svolta: «Ora si attendono dei cambiamenti. Non c’è un motivo particolare altrimenti sarebbe stato risolto, ma spero che con grande umiltà, al di là di chi sarà il nuovo presidente della FIGC, si mettano giù dei punti che possano rappresentare una svolta».

Sulla guida temporanea della Nazionale, Tesser promuove la scelta: «Ci sta. Baldini è l’allenatore dell’Under 21, sta facendo bene. Sono contento per lui, è un riconoscimento alla carriera».

Passando alla Serie A, l’ex tecnico ha le idee chiare sulla corsa Scudetto: «Se oggi l’Inter dovesse vincere contro il Cagliari ipotecherebbe il campionato». E sulle rivali: «Il Milan ha avuto un piccolo momento di difficoltà e gioca per la Champions, proprio come il Napoli. Juventus e Como? I bianconeri sono in salute, ma la squadra di Fabregas mi sta impressionando: se la giocheranno fino alla fine».

Ampio spazio anche alla Serie B, con un riferimento diretto al Palermo: «Penso che il primo posto sarà del Venezia. Per il secondo posto è bagarre: il Frosinone ha una chance importante contro il Modena, sarà lotta fino alla fine con il Monza. E poi c’è il Palermo: ha un potenziale fortissimo e un allenatore preparato, sta arrivando e può essere la sorpresa».

Infine, uno sguardo personale: «Ho tanta voglia, tanta passione. Se non ne avessi non vorrei tornare in pista. Ho voglia di campo, penso di avere ancora qualcosa da dare».