La Serie B entra nel vivo con la 35ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

La Serie B entra nel vivo con la 35ª giornata, un turno che può iniziare a delineare in maniera concreta i verdetti tra promozione diretta, zona playoff e lotta salvezza. Il Venezia guida la classifica, ma alle sue spalle la bagarre resta apertissima, con Monza e Frosinone pronte ad approfittarne e il Palermo che continua a inseguire.

Il programma della 35ª giornata


Sabato 18 aprile

Ore 15: Bari-Venezia
Ore 15: Mantova-Avellino
Ore 15: Modena-Frosinone
Ore 15: Spezia-Südtirol
Ore 17.15: Palermo-Cesena
Ore 19.30: Juve Stabia-Catanzaro

Domenica 19 aprile

Ore 15: Carrarese-Pescara
Ore 17.15: Padova-Reggiana
Ore 19.30: Empoli-Virtus Entella

La classifica aggiornata

Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Avellino 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30

 

Il Venezia capolista sarà impegnato sul campo del Bari in una sfida delicata, con i pugliesi a caccia di punti salvezza. Alle spalle, il Frosinone affronta il Modena in uno scontro diretto che può valere tantissimo per la promozione diretta.

Occhi puntati anche sul Palermo, atteso dal Cesena: i rosanero vogliono consolidare il quarto posto e magari accorciare sulle prime. Interessante anche Juve Stabia-Catanzaro, con i calabresi in piena corsa playoff.

In coda, lo Spezia cerca punti fondamentali contro il Südtirol, mentre Padova-Reggiana e Carrarese-Pescara rappresentano veri e propri scontri diretti per evitare la retrocessione.

Una giornata che può iniziare a indirizzare il finale di stagione, con equilibri ancora sottilissimi in tutte le zone della classifica.

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