La Serie B entra nel vivo con la 35ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con la 35ª giornata, un turno che può iniziare a delineare in maniera concreta i verdetti tra promozione diretta, zona playoff e lotta salvezza. Il Venezia guida la classifica, ma alle sue spalle la bagarre resta apertissima, con Monza e Frosinone pronte ad approfittarne e il Palermo che continua a inseguire.

Il programma della 35ª giornata





Sabato 18 aprile

Ore 15: Bari-Venezia

Ore 15: Mantova-Avellino

Ore 15: Modena-Frosinone

Ore 15: Spezia-Südtirol

Ore 17.15: Palermo-Cesena

Ore 19.30: Juve Stabia-Catanzaro

Domenica 19 aprile

Ore 15: Carrarese-Pescara

Ore 17.15: Padova-Reggiana

Ore 19.30: Empoli-Virtus Entella

La classifica aggiornata

Venezia 72

Monza 69

Frosinone 69

Palermo 65

Catanzaro 55

Modena 52

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42

Südtirol 40

Mantova 40

Sampdoria 40

Avellino 40

Padova 37

Empoli 36

Virtus Entella 35

Bari 34

Reggiana 33

Pescara 32

Spezia 30

Il Venezia capolista sarà impegnato sul campo del Bari in una sfida delicata, con i pugliesi a caccia di punti salvezza. Alle spalle, il Frosinone affronta il Modena in uno scontro diretto che può valere tantissimo per la promozione diretta.

Occhi puntati anche sul Palermo, atteso dal Cesena: i rosanero vogliono consolidare il quarto posto e magari accorciare sulle prime. Interessante anche Juve Stabia-Catanzaro, con i calabresi in piena corsa playoff.

In coda, lo Spezia cerca punti fondamentali contro il Südtirol, mentre Padova-Reggiana e Carrarese-Pescara rappresentano veri e propri scontri diretti per evitare la retrocessione.

Una giornata che può iniziare a indirizzare il finale di stagione, con equilibri ancora sottilissimi in tutte le zone della classifica.