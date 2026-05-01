Palermo-Catanzaro LIVE: segui la diretta minuto per minuto dal Barbera

Archiviata la promozione diretta e con il quarto posto già in cassa, è tempo di novità di formazione per Inzaghi che oggi pomeriggio affronterà il Catanzaro schierando chi finora non ha trovato spazio.

Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali Joronen, difesa composta da Magnani, Bani e Veroli. A centrocampo spazio a Pierozzi e Rui Modesto sulle corsie, con Giovane e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti scelti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo.





Risponde il Catanzaro con lo stesso sistema di gioco: Pigliacelli in porta, linea difensiva formata da Antonini, Fellipe Jack e Frosinini. Sugli esterni Favasuli e Di Francesco, con Pontisso e Nuamah in mezzo al campo. In attacco Pittarello supportato da Oudin e Alesi.

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PRIMO TEMPO

18′ – Calcio d’angolo per i rosanero: Giovane la mette in mezzo, la palla s’impenna. Veroli di rovesciata tenta il colpaccio, ma colpisce un avversario e l’arbitro ferma il gioco per fallo.

15′ – GOOOOOL PALERMO! Prima rete in rosanero per Johnsen che in contropiede viene servito da Ranocchia e arrivato a tu per tu con Pigliacelli la mette dentro con freddezza.

9′ – Occasione d’oro per il Palermo: Veroli di prova a passarla a Pohjanpalo, ma la palla arriva a Gyasi che conclude ma la palla s’imbatte in Pigliacelli.

7′ – Ripartenza del Palermo con Rui Modesto che arriva fino in area ma non passa palla a Pohjanpalo, conclude in solitaria ma la palla viene respinta.

3′ – Il Catanzaro passa subito in vantaggio. Retropassaggio sbagliato da parte di Magnani, Pittarello ne approfitta e indisturbato batte Joronen.

2′ – Occasione per i rosanero: Giovane conclude, la palla viene deviata e finisce vicino Pohjanpalo. Il finlandese si gire e prova a calciare ma il gioco viene fermato.

1′ – Pronti, via! Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.

IL TABELLINO

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo. Panchina: Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Nuamah, Di Francesco; Oudin, Alesi; Pittarello. Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Petriccione, Liberali, Verrengia, Rispoli, Pompetti, D’Alessandro, Buglio, Koffi, Cassandro. Allenatore: Aquilani.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Secondo assistente: Davide Santarossa (Pordenone). Quarto ufficiale: Francesco Aloise (Lodi). VAR: Marco Monaldi (Macerata). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Pittarello 3′, Johnsen 15′

NOTE: