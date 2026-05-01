Palermo-Catanzaro LIVE: segui la diretta minuto per minuto dal Barbera
Archiviata la promozione diretta e con il quarto posto già in cassa, è tempo di novità di formazione per Inzaghi che oggi pomeriggio affronterà il Catanzaro schierando chi finora non ha trovato spazio.
Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1: tra i pali Joronen, difesa composta da Magnani, Bani e Veroli. A centrocampo spazio a Pierozzi e Rui Modesto sulle corsie, con Giovane e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti scelti Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo, riferimento offensivo.
Risponde il Catanzaro con lo stesso sistema di gioco: Pigliacelli in porta, linea difensiva formata da Antonini, Fellipe Jack e Frosinini. Sugli esterni Favasuli e Di Francesco, con Pontisso e Nuamah in mezzo al campo. In attacco Pittarello supportato da Oudin e Alesi.
Segui la cronaca testuale del match:
PRIMO TEMPO
18′ – Calcio d’angolo per i rosanero: Giovane la mette in mezzo, la palla s’impenna. Veroli di rovesciata tenta il colpaccio, ma colpisce un avversario e l’arbitro ferma il gioco per fallo.
15′ – GOOOOOL PALERMO! Prima rete in rosanero per Johnsen che in contropiede viene servito da Ranocchia e arrivato a tu per tu con Pigliacelli la mette dentro con freddezza.
9′ – Occasione d’oro per il Palermo: Veroli di prova a passarla a Pohjanpalo, ma la palla arriva a Gyasi che conclude ma la palla s’imbatte in Pigliacelli.
7′ – Ripartenza del Palermo con Rui Modesto che arriva fino in area ma non passa palla a Pohjanpalo, conclude in solitaria ma la palla viene respinta.
3′ – Il Catanzaro passa subito in vantaggio. Retropassaggio sbagliato da parte di Magnani, Pittarello ne approfitta e indisturbato batte Joronen.
2′ – Occasione per i rosanero: Giovane conclude, la palla viene deviata e finisce vicino Pohjanpalo. Il finlandese si gire e prova a calciare ma il gioco viene fermato.
1′ – Pronti, via! Il Catanzaro batte il calcio d’inizio.
IL TABELLINO
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo. Panchina: Gomis, Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Frosinini; Favasuli, Pontisso, Nuamah, Di Francesco; Oudin, Alesi; Pittarello. Panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Petriccione, Liberali, Verrengia, Rispoli, Pompetti, D’Alessandro, Buglio, Koffi, Cassandro. Allenatore: Aquilani.
ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Secondo assistente: Davide Santarossa (Pordenone). Quarto ufficiale: Francesco Aloise (Lodi). VAR: Marco Monaldi (Macerata). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).
MARCATORI: Pittarello 3′, Johnsen 15′
NOTE: