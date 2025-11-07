VAN DIJK AL MILAN: ci pensa il Real Madrid | L’operazione può decollare subito

Il difensore potrebbe presto cambiare casacca.

Dopo la vittoria del Liverpool contro il Real Madrid in Champions League, Virgil van Dijk ha replicato con fermezza alle recenti critiche di Wayne Rooney. Il capitano dei Reds, soddisfatto per il secondo successo consecutivo dopo un periodo difficile in Premier League, ha invitato gli ex calciatori a mantenere un approccio più equilibrato nei giudizi. “Penso che sarebbe un bene per chi ha giocato ai massimi livelli e ha vissuto momenti difficili mettere le cose in prospettiva”, ha dichiarato il difensore olandese, riferendosi indirettamente alle parole dell’ex attaccante del Manchester United.

Rooney, oggi opinionista, aveva criticato il linguaggio del corpo di Van Dijk dopo una delle quattro sconfitte consecutive in campionato. L’occasione per il confronto diretto è arrivata ad Anfield, dove i due si sono incontrati a margine delle interviste post-partita.

Van Dijk ha riconosciuto che, pur accettando le critiche quando giustificate, spesso i giudizi vengono amplificati oltre misura, complice la moltiplicazione delle piattaforme mediatiche. “Viviamo in un mondo in cui tutto viene ripreso e ingigantito. È importante restare calmi nel caos”, ha aggiunto con un sorriso rivolto proprio a Rooney.

L’ex stella dello United ha poi risposto con tono disteso, ammettendo di aver forse “spronato” il Liverpool con le sue parole. “Forse le mie critiche li hanno messi sulla strada giusta – ha scherzato – ma ribadisco che da capitano Virgil ha il compito di guidare la squadra, e lo sta facendo alla grande”. Un confronto franco ma rispettoso, simbolo di come il calcio moderno alterni tensione e autocritica anche fuori dal campo.

Il sogno rossonero mai decollato

L’anno scorso si era parlato con insistenza di Virgil al Milan. Il difensore olandese, simbolo del Liverpool, aveva acceso la fantasia dei tifosi rossoneri dichiarando in estate: “Da piccolo guardavo Nesta e Maldini”.

Parole che sembravano preludere a un clamoroso intreccio di mercato, ma la trattativa non partì mai. I contatti tra le parti non superarono la fase delle suggestioni, mentre il club inglese lavorava al rinnovo del suo capitano.

Ora lo sguardo è rivolto a Madrid

A metà luglio, infatti, il Liverpool annunciò ufficialmente il prolungamento del contratto di van Dijk, dopo mesi di trattative complesse. Secondo quanto riportato da Marca, dietro quelle difficoltà si nascondevano i tentativi del giocatore di trasferirsi al Real Madrid. Gli agenti del difensore avrebbero sondato il terreno con alcuni intermediari, proponendo il suo nome alla dirigenza spagnola. Tuttavia, il club madrileno scelse di puntare su un profilo più giovane, come Dean Huijsen.

Così l’olandese accantonò l’idea e rinnovò con il Liverpool. Ora, però, con nuovi malumori nell’aria, van Dijk sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco: il sogno di vestire la maglia blanca potrebbe presto tornare d’attualità.