Palermo Women, Pipitone: «Siamo sulla strada giusta. Il derby col Catania? Una gara che si prepara da sola»

Il Palermo Women è pronto a ripartire con entusiasmo dopo la sosta e la vittoria contro il Matera. Come riportato da PalermoFC.com, l’allenatrice Rosalia Pipitone ha tracciato il primo bilancio di stagione, parlando di un gruppo in crescita e di un percorso che comincia a dare i suoi frutti: «Siamo partite un po’ sottotono, ma poi ci siamo riprese alla grande. Nonostante qualche delusione, siamo sulla strada giusta».

La pausa, spiega la tecnica rosanero a PalermoFC.com, è servita per consolidare la fiducia dopo l’ultimo successo: «La vittoria contro il Matera ci ha dato entusiasmo. Le ragazze si sono allenate con serenità e determinazione, lavorando bene durante la settimana».

All’orizzonte c’è ora il derby contro il Catania, una partita sempre speciale. «I derby si preparano da soli — sottolinea Pipitone nell’intervista a PalermoFC.com — sono gare che vivono di emozioni e appartenenza. Le mie ragazze sono quasi tutte palermitane, tranne il nostro capitano che è catanese, ma dopo dieci anni qui ha il cuore rosanero. L’aspetto emotivo sarà la chiave per fare una grande prestazione».

Guardando al campionato, la guida del Palermo Women evidenzia quanto la Serie C femminile si stia dimostrando competitiva: «La differenza la farà la costanza, sia negli allenamenti che nelle prestazioni. Bisogna continuare a costruire e migliorarsi sempre».

Come ricorda ancora PalermoFC.com, Rosalia Pipitone ha espresso orgoglio per il 125° anniversario del club, celebrato anche dalle sue ragazze: «Essere parte di una società così storica è motivo d’orgoglio. Il giorno dell’anniversario tutte hanno postato storie per fare gli auguri al club: è stato bello vedere questo senso di appartenenza».

Due giovani del vivaio, entrambe classe 2009, hanno già esordito in prima squadra: «Un grande motivo di orgoglio — ha aggiunto Pipitone — significa che la società sta costruendo con solidità, trasmettendo appartenenza. Abbiamo tante giovani promettenti che si allenano con dedizione».

Infine, l’allenatrice del Palermo Women ha parlato del ruolo del club nella crescita del movimento femminile: «Il Palermo può avere un ruolo importante. È una società che crede nel calcio femminile e lo dimostra con i fatti: abbiamo tantissime bambine, investimenti costanti e una struttura che sostiene tutte le categorie. Il movimento sta crescendo e noi vogliamo esserne parte».