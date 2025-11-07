Qualificazioni Mondiali, Gattuso chiama 27 Azzurri: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

La Nazionale italiana si prepara agli ultimi due impegni del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affronteranno giovedì 13 novembre la Moldova a Chisinau e domenica 16 novembre la Norvegia a Milano, in un doppio appuntamento che chiuderà la fase a gironi.

Dopo la falsa partenza dello scorso giugno a Oslo, la squadra ha centrato cinque vittorie consecutive, assicurandosi con due giornate d’anticipo l’accesso ai play-off. Rimane, però, una flebile possibilità di agguantare il primo posto nel gruppo I, che varrebbe la qualificazione diretta al Mondiale: per riuscirci, l’Italia dovrà vincere entrambe le gare e sperare in un passo falso della Norvegia, attualmente capolista con una miglior differenza reti (+26 contro il +10 azzurro).

Come annunciato dalla FIGC, il Ct Gattuso ha convocato 27 giocatori per il raduno di Coverciano, in programma da lunedì 10 novembre. La novità assoluta è la prima chiamata per Elia Caprile, portiere del Cagliari classe 2001, che debutta in Nazionale maggiore. Tornano in gruppo anche Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, rispettivamente assenti da marzo e giugno, e Gianluca Scamacca, costretto al forfait lo scorso settembre per un risentimento muscolare.

Tra gli assenti, figura Nicolò Barella, squalificato per somma di ammonizioni dopo il cartellino giallo rimediato contro Israele il 14 ottobre. In diffida restano Cambiaso, Frattesi e Tonali.

L’elenco completo dei convocati:

Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham)
Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma)
Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle)
Attaccanti: Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio)

Il gruppo si radunerà a Coverciano lunedì pomeriggio: Gattuso e il suo staff lavoreranno in vista della sfida di Chisinau, prima di rientrare a Milano per la gara conclusiva contro la Norvegia.

Ultimissime

Pelagotti ringrazia il Palermo: «Tre giorni indimenticabili per i 125 anni, grazie al club e ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025
De Laurentiis

De Laurentiis: «Il Maradona è un semicesso. Se si continua così, resteranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan e Juve»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Qualificazioni Mondiali, Gattuso chiama 27 Azzurri: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Palermo Women, Pipitone: «Siamo sulla strada giusta. Il derby col Catania? Una gara che si prepara da sola»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

VAN DIJK AL MILAN: ci pensa il Real Madrid | L’operazione può decollare subito

Marco Fanfani Novembre 7, 2025