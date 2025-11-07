Biancolino presenta Cesena-Avellino: «Tutino in crescita. Out Iannarilli, gioca Daffara»

L’Avellino si prepara alla trasferta di Cesena con qualche certezza in più e qualche assenza pesante. L’allenatore Raffaele Biancolino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha fatto il punto sulla situazione fisica della squadra e sugli obiettivi in vista della gara del weekend.

«È stata una buona settimana di lavoro – ha dichiarato Biancolino, come riportato da TuttoAvellino – abbiamo avuto un giorno in più per sistemare alcune cose che non erano andate benissimo. Affrontiamo una squadra importante, reduce da tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro, ma che in casa ha raccolto solo cinque dei suoi venti punti. Dovremo lavorare bene sui nostri punti di forza e sfruttare le loro pecche».

Capitolo infortuni. Il tecnico irpino ha confermato l’assenza del portiere Iannarilli: «Non sarà convocato, ha avuto un problema alla spalla in settimana, è un fastidio che si porta dietro da un po’. Al suo posto giocherà Daffara: questo è il calcio, quando sei dentro non ti vogliono, quando sei fuori ti cercano».

Per quanto riguarda gli altri elementi della rosa, Biancolino ha aggiornato sulla condizione dei singoli: «Patierno è tornato ma non è ancora pronto per certi carichi di allenamento, va gestito giorno per giorno. Tutino sta migliorando molto, non è ancora al 100%, ma lo vedo crescere di condizione. Vedremo se sarà il caso di inserirlo dall’inizio».

Anche Rigione non è ancora al meglio, ma il tecnico si dice fiducioso: «Viene da un lungo periodo di terapie, non è al 100%, ma è un giocatore importante e so che posso contare su di lui».

Infine, una battuta su Palmiero, vero faro del centrocampo biancoverde: «È uno dei giocatori che bacchetto di più, perché è il nostro motore. Fa giocate decisive e un lavoro enorme, ma se prendesse qualche cartellino in meno non sarebbe male».