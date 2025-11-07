Serie A: primo tempo equilibrato tra Pisa e Cremonese, 0-0 all’intervallo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Al “Arena Garibaldi”, il primo tempo della sfida tra Pisa e Cremonese termina senza reti, con un 0-0 che rispecchia l’equilibrio della gara. Nonostante qualche occasione per entrambe le squadre, la difesa ha avuto la meglio, con i portieri che non sono stati mai davvero impegnati in modo decisivo.

Il Pisa ha provato a creare gioco, soprattutto con M’Bala Nzola, ma un gol dell’attaccante è stato annullato per fuorigioco al 26’. Anche la Cremonese ha avuto le sue opportunità, con Franco Vazquez e Mikayil Faye che hanno cercato la via del gol senza però riuscire a concretizzare. La squadra di mister Maran ha tenuto bene il campo, difendendo con ordine e provando a ripartire.

Nel complesso, il primo tempo si è svolto su ritmi moderati, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare la via della rete. La partita è ancora aperta e tutto si deciderà nei prossimi 45 minuti.

Ultimissime

Operazione immediata: il centrocampista svizzero si ferma di nuovo | E’ una maledizione

Marco Fanfani Novembre 7, 2025

Serie A: primo tempo equilibrato tra Pisa e Cremonese, 0-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie C Girone C: Cavese avanti 2-0 all’intervallo sul Potenza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie C Girone B: un gol a testa tra Ascoli e Gubbio nel primo tempo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie B: pari all’intervallo tra Spezia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025