Serie C Girone C: Cavese avanti 2-0 all’intervallo sul Potenza

Nel Girone C di Serie C, Cavese-Potenza è terminato 2-0 al termine del primo tempo. La Cavese ha preso subito in mano il controllo della partita: al 17′, Fusco ha portato i padroni di casa in vantaggio con un bel gol, sfruttando una mischia in area. Al 26′, l’autogol di Alastra ha raddoppiato il vantaggio della Cavese, con il difensore del Potenza che ha sfortunatamente messo la palla nella propria rete. Con il doppio vantaggio, la Cavese ora guarda alla ripresa con la fiducia di poter ottenere i tre punti.

