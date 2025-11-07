Serie C Girone C: Cavese avanti 2-0 all’intervallo sul Potenza

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Nel Girone C di Serie C, Cavese-Potenza è terminato 2-0 al termine del primo tempo. La Cavese ha preso subito in mano il controllo della partita: al 17′, Fusco ha portato i padroni di casa in vantaggio con un bel gol, sfruttando una mischia in area. Al 26′, l’autogol di Alastra ha raddoppiato il vantaggio della Cavese, con il difensore del Potenza che ha sfortunatamente messo la palla nella propria rete. Con il doppio vantaggio, la Cavese ora guarda alla ripresa con la fiducia di poter ottenere i tre punti.

Ultimissime

Operazione immediata: il centrocampista svizzero si ferma di nuovo | E’ una maledizione

Marco Fanfani Novembre 7, 2025

Serie A: primo tempo equilibrato tra Pisa e Cremonese, 0-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie C Girone C: Cavese avanti 2-0 all’intervallo sul Potenza

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie C Girone B: un gol a testa tra Ascoli e Gubbio nel primo tempo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Serie B: pari all’intervallo tra Spezia e Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025