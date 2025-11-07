Serie C Girone B: un gol a testa tra Ascoli e Gubbio nel primo tempo. I risultati parziali

Nel Girone B di Serie C, il primo tempo di Ascoli-Gubbio si è chiuso sul 1-1. A sbloccare il match ci ha pensato Milanese al 4′, con un gol che ha subito messo in difficoltà gli ospiti. Tuttavia, il Gubbio non ha tardato a reagire e al 32′ ha pareggiato i conti con Carraro, che ha trovato la rete del pari con un tiro preciso. Il match resta quindi molto equilibrato e promette emozioni anche nella ripresa.

Nel frattempo, Campobasso-Sambenedettese è ancora sullo 0-0 al termine del primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a superare gli avversari, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi. La partita si preannuncia equilibrata e aperta a qualsiasi risultato.