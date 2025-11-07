Serie B: pari all’intervallo tra Spezia e Bari

Al termine del primo tempo, il match tra Spezia e Bari, valido per la Serie B 2025/2026, si chiude sull’1-1, con entrambe le squadre che hanno avuto i loro momenti di gloria. La sfida, che si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, ha visto i padroni di casa rispondere prontamente dopo essere andati sotto nel punteggio.

Il Bari è passato in vantaggio al 7′ con una rete di Christian Gytkjær. L’attaccante danese ha sfruttato un’ottima occasione, portando i suoi in vantaggio con un colpo di testa preciso, che non ha lasciato scampo al portiere dello Spezia, Mascardi. Il gol ha dato slancio agli ospiti, che hanno cercato di capitalizzare sulla loro buona partenza.

Tuttavia, la reazione dello Spezia non si è fatta attendere. Al 36′, Rachid Kouda ha riportato il punteggio in parità con un gran gol, riaccendendo le speranze dei locali. Il centrocampista ha fatto valere il suo fisico e la sua qualità, trovando la rete del 1-1 che ha innescato una fase finale di primo tempo piuttosto combattuta, ma senza altri gol.