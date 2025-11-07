La cantante spagnola Rosalía canta in siciliano e omaggia Santa Rosalia con “Focu ‘ranni”

Rosalía continua a stupire i suoi fan con nuove sorprese e innovazioni musicali. Con l’uscita del suo attesissimo album LUX il 7 novembre 2025, la cantante spagnola ha deciso di cantare in ben 13 lingue diverse, tra cui il siciliano. Una scelta che ha scatenato l’entusiasmo di molti, in particolare dei palermitani, che vedono in questo gesto un omaggio alla loro tradizione e alla figura di Santa Rosalia, la Santuzza.

Il brano più significativo in siciliano, Focu ‘ranni, è un pezzo intimo e potente che racconta una storia di amore e libertà, e che per Rosalía è un tributo alla forza e indipendenza di Santa Rosalia. Nella canzone, l’artista canta in siciliano: «Tu / U me focu ‘ranni / Mi jittaiu nta lu nenti / Pi nun pèrdiri a libbirta’ / E l’amure senza liggi / È l’unicu c’accittassi». Un messaggio che celebra un amore senza leggi, simbolo di libertà assoluta.

La stessa Rosalía ha spiegato in un’intervista che la canzone si ispira alla storia di Santa Rosalia, che rifiutò un matrimonio per dedicarsi alla sua spiritualità. «Ho fatto delle ricerche, ed è per questo che in quella canzone c’è un po’ di siciliano. È stata una sfida cantare in quella lingua, ma sono grata che questo brano esista», ha dichiarato l’artista.