Empoli, Dionisi: «Dobbiamo cambiare mentalità, con l’Entella abbiamo perso prima di giocare!»

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, l’allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha rilasciato dichiarazioni molto decise, focalizzandosi sulla necessità di cambiare approccio mentale dopo la deludente sconfitta contro l’Entella. In conferenza stampa, Dionisi ha spiegato come l’atteggiamento della squadra debba migliorare, soprattutto dopo un’analisi approfondita della gara persa a Chiavari.

«A Chiavari abbiamo perso prima di giocare. Dobbiamo cambiare mentalità. Abbiamo analizzato la gara di Chiavari, che abbiamo perso, ma le risposte devono arrivare in partita. In allenamento ci alleniamo bene, ma noi dobbiamo dimostrare più freschezza e qualità mentali. Se hai un approccio come quello di Chiavari, difficilmente la gara va bene», ha dichiarato Dionisi, indicando chiaramente che la squadra deve imparare a reagire meglio alle difficoltà in campo e adottare un atteggiamento più aggressivo.

L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza del collettivo, precisando che nessun giocatore può vincere da solo: «Un giocatore che vince le partite da solo non ce l’ha nessuno. Per questo il gruppo conta. Ogni gara ha la sua storia. Chi doveva essere trainato si trova a trainare. Dobbiamo cambiare a livello di mentalità e coraggio. Sono caratteristiche imprescindibili in una squadra giovane ma di grande qualità.»

Guardando alla sfida contro il Catanzaro, Dionisi ha riconosciuto le difficoltà dell’avversario, reduce da tre vittorie consecutive, tra cui due contro squadre favorite per la promozione: «Il Catanzaro arriva da tre vittorie, due delle quali contro squadre considerate favorite. Sarà una gara difficile ma bella. Loro non vincono da Empoli, soprattutto in casa, ma nessun risultato è scontato. Hanno Iemmello, un giocatore che vale un 9 per la finalizzazione e un 10 per la rifinitura. E hanno giovani bravi.»

Infine, Dionisi ha parlato della situazione infortuni, confermando che Ebuehi è ancora out, ma che altri giocatori, tra cui Haas, Nasti, Ceesay e Lovato, sono disponibili e pronti a rientrare in gruppo: «Ebuehi ovviamente è out. È venuto a salutarci stamani. Haas, Nasti, Ceesay e Lovato invece ci sono. Chiaramente dobbiamo vedere in che modo inserirli. Averli rimessi dentro all’allenamento è molto importante.»

L’Empoli è chiamato a una reazione forte e a non ripetere gli errori visti nella partita contro l’Entella, con l’obiettivo di ritrovare quella freschezza mentale e coraggio che Dionisi ha chiesto ai suoi giocatori.