Serie B, Rastelli: «Palermo squadra costruita per la promozione, ma deve ancora ingranare»

Massimo Rastelli, ex allenatore di Juve Stabia, Pordenone e SPAL, ha rilasciato un’intervista esclusiva a PianetaSerieB, dove ha parlato dei temi caldi della Serie B, soffermandosi su alcune squadre, calciatori e le difficoltà che possono sorgere durante una stagione.

Partendo dalla Juve Stabia, attualmente in un periodo complicato al di fuori del campo, Rastelli ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione solo sul lavoro in campo: «Devono essere brave tutte le componenti: società, direttore sportivo e allenatore, per concentrarsi unicamente sull’obiettivo, che è il lavoro sul campo. Bisogna riuscire a far capire ai calciatori che tutto quello che è venuto fuori farà il suo iter, ma non deve incidere su quelle che sono le prestazioni. L’importante è che la squadra giochi con la stessa attenzione e motivazione con la quale ha iniziato la stagione», ha dichiarato Rastelli, esortando i calciatori a non farsi distrarre da fattori esterni.

Un altro tema trattato dall’ex tecnico riguarda la crescita di un giovane calciatore che ha avuto modo di allenare, ovvero Peda, ora in forza al Palermo. Rastelli non ha nascosto la sua soddisfazione per la sua evoluzione: «È un ragazzo che ha fatto una grandissima crescita. Quando lo allenavo alla SPAL, si intravedevano buone doti. Lui è stato bravo a crescere anno dopo anno e adesso è un calciatore di grande affidabilità. Palermo è una grande piazza quindi serve personalità, e a lui non manca».

Guardando alle squadre in lotta per la promozione, Rastelli ha espresso il suo parere sulle favorite per il salto in Serie A: «Se devo fare valutazioni di inizio stagione, è evidente che Palermo e Venezia siano costruite per vincere, anche se attualmente non hanno ancora trovato il ritmo da squadra ammazza campionato». Tuttavia, ha anche avvertito che la Serie B può sempre riservare sorprese, indicando Modena e Frosinone come possibili outsider: «La Serie B ci offre sempre una sorpresa, in questo caso sono due: Modena e Frosinone, la seconda squadra molto giovane e che sta facendo molto bene con Alvini».

Sul fronte delle squadre in difficoltà, Rastelli ha messo in evidenza Sampdoria e Spezia, che, nonostante il loro potenziale, stanno vivendo un avvio di stagione complicato: «Lo Spezia sta pagando un po’ la delusione della passata stagione. Per quanto riguarda la Samp, bisogna starci dentro per capire le difficoltà: non credo siano tecnico-tattiche, ma non riescono a far rendere al massimo chiunque vada lì, che sia allenatore o calciatore». Ha poi parlato delle difficoltà iniziali di Monza ed Empoli, che stanno cercando di ritrovare il giusto ritmo dopo avvii incerti.