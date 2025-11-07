Reggiana, Dionigi prepara la sfida all’Entella: «Umiltà e sacrificio per continuare a crescere»

Alla vigilia della sfida contro l’Entella, l’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, ha fatto il punto sulla situazione infortuni e sulle scelte tattiche in vista del prossimo impegno. L’allenatore ha condiviso buone notizie, in particolare per il recupero di alcuni giocatori, e ha parlato anche delle sfide tattiche che lo attendono.

«Qualcosa sì. Natan (Girma, ndr) si è aggregato con noi in settimana: stringe i denti perché la botta è stata pesante e il dolore c’è, però è rientrato nel gruppo e questo è importante. Per gli altri, l’obiettivo è averli dopo la sosta», ha dichiarato Dionigi, confermando il rientro di Girma, ma anche la necessità di gestire gli altri infortunati. Tra questi, c’è anche Reinhart, per il quale le speranze di recupero si concentrano sulla settimana successiva alla sosta. «Ci auguriamo di riaverlo nella settimana che porterà a Carrara, dopo la sosta. È un giocatore fondamentale per caratteristiche, ma la squadra ha saputo costruire bene anche senza di lui, soprattutto ad Avellino», ha aggiunto.

Sul difensore Magnani, che aveva avuto qualche problema fisico durante la trasferta ad Avellino, Dionigi ha detto: «Ha stretto i denti ad Avellino nel finale, ma è rimasto in campo perché servivano centimetri: ora sta meglio e ha bisogno di continuità per trovare la migliore condizione.»

Un altro nodo da sciogliere riguarda la scelta della punta centrale. Con Gondo e Novakovich entrambi in lizza, Dionigi ha spiegato che la decisione dipenderà dalla tipologia di partita. «Dipende da come vogliamo attaccare l’avversario. Ogni partita ha caratteristiche diverse, guardiamo sempre il tipo di difensori che andiamo ad affrontare. Gondo ha fatto una grande partita col Modena, Novakovich sta tornando in condizione dopo non aver fatto la preparazione. Hanno entrambi fisicità, ma qualità diverse: uno più di gamba, uno più di struttura. Il fatto positivo è poter scegliere», ha concluso.

In vista dell’Entella, che arriva da una prestazione positiva contro l’Empoli ma ha raccolto un solo punto fuori casa, Dionigi ha espresso attenzione e cautela: «Siamo alla decima giornata, è il momento in cui i valori iniziano a delinearsi. L’Entella è una squadra molto esperta, con giocatori che conoscono bene la categoria, e arriva da un’ottima gara con l’Empoli. Il dato fuori casa conta fino a un certo punto: noi guardiamo lo stato di forma e il momento in cui entrambe le squadre arrivano alla partita.»

Riguardo alla tattica dell’Entella, Dionigi ha commentato: «È una squadra esperta, con struttura e idee. Alterna diversi comportamenti sia in possesso che in non possesso. Ci siamo preparati alle varie soluzioni: oggi il calcio è fluido e bisogna sapersi adattare.»