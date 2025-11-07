Catanzaro, Aquilani: «Empoli costruito per la A, saremo umili»

L’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro l’Empoli, una delle squadre più blasonate della Serie B, reduce dalla retrocessione dalla Serie A. Il tecnico ha sottolineato i progressi della sua squadra, ma ha anche ribadito che ci sono ancora ampi margini di miglioramento.

«Si vedono miglioramenti in tutte le fasi, e questo significa che la squadra è più matura, che legge meglio le situazioni e copre meglio il campo. Questo magari deriva anche da uno spirito diverso, che si è visto in queste ultime partite. Io credo che i margini di crescita ci siano sempre: ci sono tanti aspetti dove sappiamo che possiamo migliorare», ha dichiarato Aquilani, evidenziando come il Catanzaro stia crescendo sia dal punto di vista tecnico che mentale.

In riferimento alla sfida contro l’Empoli, l’allenatore ha rimarcato l’importanza di adattarsi all’avversario: «Quanto stare alti? Dipende sempre dal tipo di partita che affrontiamo. L’atteggiamento è sempre in base all’avversario che troviamo davanti. Ogni partita è a sé: noi cercheremo di fare la nostra, di leggere la gara e capire cosa serve in un determinato momento».