Salernitana-Crotone, paura all’Arechi: Villa portato via in ambulanza

Momenti di grande apprensione allo stadio Arechi durante la gara Salernitana-Crotone, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Dopo soli quattro minuti di gioco, un violento scontro di testa tra il difensore granata Villa e l’avversario Piovanello ha causato un brutto incidente. Villa, dopo l’impatto, è rimasto a terra e ha momentaneamente perso i sensi, suscitando preoccupazione tra compagni, avversari e tifosi.

Immediato l’intervento del personale medico, che ha utilizzato un defibrillatore e l’ambulanza per soccorrere il giocatore. Dopo alcuni minuti di tensione, Villa ha ripreso conoscenza e, tra gli applausi del pubblico, è stato sostituito al 9′ con Coppolaro. Per precauzione, il difensore è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, Piovanello, seppur visibilmente scosso dall’incidente, è tornato in campo con un vistoso bendaggio sulla testa. La partita è proseguita, ma l’incidente ha lasciato il segno su entrambi i giocatori e sullo stesso andamento del match.