Serie C, Girone C: pari senza reti tra Salernitana e Crotone. La classifica aggiornata

Si è concluso con un deludente 0-0 il match tra Salernitana e Crotone, valido per la 13^ giornata del girone C di Serie C. Una partita che, nonostante i numerosi cambi e le occasioni sporadiche, non ha regalato particolari emozioni né sul piano del gioco né per quanto riguarda le occasioni da gol.

Il primo tempo ha visto un inizio piuttosto frizzante, con la Salernitana che ha cercato di farsi pericolosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 48′, ma Capomaggio ha calciato a lato da una buona posizione. Il Crotone ha risposto con un tiro di Piovanello dalla distanza, deviato in angolo. Una delle azioni più discusse è stata l’annullamento del gol della Salernitana al 23′, per un presunto tocco di mano di Matino. La revisione VAR ha poi confermato la decisione dell’arbitro.

Nel secondo tempo, la partita è proseguita sull’onda dell’equilibrio. La Salernitana ha provato ad attaccare, con alcuni cross interessanti, ma senza riuscire a trovare la porta avversaria. Il Crotone, dal canto suo, non ha creato grosse difficoltà alla difesa granata, pur avendo qualche occasione per sbloccare il punteggio.

Un episodio che ha destato preoccupazione si è verificato al 5′ del secondo tempo, quando Villa della Salernitana è stato costretto a uscire in barella dopo uno scontro di gioco con Piovanello. Fortunatamente, il difensore è apparso cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Nel finale, entrambe le squadre hanno provato a portare a casa i tre punti, ma senza riuscirci. Il Crotone ha effettuato diversi cambi, ma non è riuscito a rompere l’equilibrio. Alla fine, il risultato di parità ha rispecchiato in pieno l’andamento della gara, che ha visto poche emozioni e molte difficoltà per entrambe le formazioni nel concretizzare le occasioni create.

La classifica aggiornata

Catania – 28

Salernitana – 27

Benevento – 26

Cosenza – 23

Monopoli – 22

Casertana – 19

Crotone – 18

Casarano – 18

Atalanta U23 – 17

Trapani – 17

Potenza – 16

Altamura – 15

Giuliano – 15

Cavese – 15

Latina – 14

Audace Cerignola – 13

Sorrento – 13

Picerno – 10

Foggia – 10

Siracusa – 9