Avellino: si va verso la separazione con Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo avellino (7) ballardini

Clamoroso colpo di scena in casa Avellino. Nonostante una stagione ben oltre le aspettative culminata con l’accesso ai playoff di Serie B e il raggiungimento dei quarti di finale, il futuro di Davide Ballardini sulla panchina biancoverde appare sempre più incerto.

Negli ultimi giorni il club irpino aveva manifestato la volontà di proseguire il rapporto con il tecnico ravennate, affidandogli ancora la guida della squadra dopo l’ottimo campionato disputato. La decisione finale, però, era attesa proprio da Ballardini entro il weekend.


Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato radicalmente: Avellino e Ballardini potrebbero infatti separarsi clamorosamente a breve. Al momento non sono ancora emersi i motivi precisi che avrebbero portato a questa possibile rottura, ma la sensazione è che l’addio sia ormai un’ipotesi concreta.

Le prossime ore saranno decisive per capire se ci saranno margini per ricucire il rapporto oppure se il club guidato dal presidente Angelo D’Agostino dovrà ripartire da un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

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