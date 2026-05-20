Gazzetta del Sud: “Catanzaro a Palermo. Alesi-Di Francesco è l’unico dubbio di formazione”

Il Catanzaro si prepara alla semifinale di ritorno contro il Palermo con poche intenzioni di cambiare rispetto alla squadra che ha dominato il match d’andata al “Ceravolo”. Come racconta la Gazzetta del Sud, Alberto Aquilani sembra orientato a confermare quasi integralmente l’undici che ha travolto i rosanero, con un solo dubbio ancora aperto sulla fascia sinistra tra Alesi e Di Francesco.

Secondo quanto evidenzia la Gazzetta del Sud, il favorito resta il giovane Gabriele Alesi, autore di una prestazione brillante nella gara d’andata. Il ventiduenne siciliano di Alcamo ha convinto per qualità, personalità e intensità, guadagnandosi ancora una volta la fiducia di Aquilani. Rispetto a lui, Di Francesco garantirebbe maggiore esperienza, ma il talento cresciuto nel settore giovanile del Milan sembra avere ormai conquistato spazio e considerazione nel sistema giallorosso.





La corsia sinistra potrebbe diventare una delle chiavi tattiche della partita. La Gazzetta del Sud sottolinea infatti come Alesi possa ritrovarsi di fronte Rui Modesto, probabile titolare sulla destra nel Palermo di Inzaghi. Una soluzione decisamente più offensiva rispetto a Pierozzi, impiegato all’andata e meno portato alla spinta continua.

Per il resto, Aquilani dovrebbe confermare il collaudato 3-4-2-1 che ha messo in enorme difficoltà il Palermo. Davanti a Pigliacelli agiranno ancora Cassandro, Antonini e Brighenti, chiamati a ripetere la prestazione impeccabile offerta al “Ceravolo”. Stavolta, però, dovranno fare i conti con un Palermo molto più aggressivo e con il peso offensivo di Pohjanpalo supportato da Palumbo e Johnsen.

Come evidenzia ancora la Gazzetta del Sud, sulla corsia opposta sarà confermato Favasuli, fresco di inserimento nella top 11 degli Under 23 italiani della Serie B. Il laterale giallorosso dovrà vedersela nuovamente con Augello, uno dei principali creatori di gioco del Palermo insieme a Palumbo.

A centrocampo non sono previste modifiche: Aquilani si affiderà ancora alla coppia formata da Petriccione e Pontisso, mentre nel Palermo toccherà a Segre e Ranocchia guidare la manovra. Il grande interrogativo in casa rosanero resta invece legato alle condizioni di Bani. Inzaghi ha spiegato: “Decide lui dopo la rifinitura”, lasciando aperta la possibilità di un forfait dell’ex Genoa. In quel caso sarebbe Magnani a guidare la difesa accanto a Ceccaroni davanti a Joronen.

La Gazzetta del Sud riporta infine anche le parole con cui Inzaghi ha provato a caricare ambiente e squadra alla vigilia della sfida: “Mi auguro che la mia squadra sia quella dei 72 punti in campionato. Abbiamo fatto due 5-0 e due 3-0 nel nostro stadio. Il Catanzaro troverà pane per i suoi denti”.