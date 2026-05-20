Monza in finale playoff di Serie B. Bianco: «Catanzaro o Palermo? Squadre completamente diverse»

Il Monza vola in finale playoff di Serie B dopo aver superato la Juve Stabia al termine di una doppia sfida intensa e combattuta. Nel post partita il tecnico brianzolo Paolo Bianco ha analizzato con lucidità e soddisfazione i 180 minuti disputati dalla sua squadra, sottolineando la maturità mostrata dal gruppo nei momenti decisivi della semifinale.

«Lo sapevamo, queste sono partite completamente diverse dal campionato, ci si gioca una stagione e il margine d’errore è limitatissimo. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo segnare nel primo quarto d’ora, non abbiamo concesso praticamente nulla prima del gol subito e alla fine abbiamo comunque voluto vincerla», ha spiegato Bianco.





L’allenatore del Monza ha poi evidenziato la qualità della prestazione collettiva, senza soffermarsi sui singoli: «È stata una partita giusta, con quell’intensità, quella determinazione e quella attenzione che ci volevano per superare un avversario che ha entusiasmo e gioca bene al calcio».

Bianco ha elogiato la risposta dell’intera rosa, sottolineando l’importanza della profondità dell’organico in una fase così delicata della stagione. «Stasera i ragazzi sono stati tutti straordinari, chi è partito dall’inizio, chi è entrato dopo, chi aveva dato il massimo all’andata. Siamo scesi in campo con tanti cambi di formazione perché abbiamo una rosa di grande profondità».

Decisivo, secondo il tecnico, anche l’impatto avuto da Cutrone nella ripresa: «Sapevo che la Juve Stabia era alla terza partita in una settimana e sarebbe potuta calare. Ce la siamo giocata così, con Cutrone che dal 60’ in poi l’ha spaccata in due. La differenza rispetto all’andata è che oggi non siamo mai usciti dalla gara. Abbiamo voluto vincerla e non abbiamo speculato sul risultato».

Monza, ora la finale playoff: «Palermo e Catanzaro sono squadre forti»

Archiviata la semifinale, il Monza guarda adesso all’ultimo ostacolo verso la Serie A. In finale i brianzoli sfideranno una tra Palermo e Catanzaro, con Bianco che preferisce non sbilanciarsi sull’avversaria da affrontare.

«Catanzaro e Palermo sono due squadre completamente diverse, aspettiamo l’esito del ritorno e vediamo chi ci tocca, ma l’importante è essere arrivati in finale», ha dichiarato l’allenatore biancorosso.

Nel finale Bianco si è lasciato andare anche a un momento più emotivo, raccontando le sensazioni vissute in panchina durante la gara. «Sono umano anche io, dopo il secondo gol ho buttato fuori tutta l’emozione che avevo. Abbiamo voluto e meritato la vittoria».

Infine un pensiero speciale ai tifosi del Monza, protagonisti sugli spalti durante tutta la stagione: «La dedichiamo ai tifosi: la curva ci sostiene ogni minuto da sempre, il resto del coinvolgimento del tifo dipende sempre da noi e dalle nostre prestazioni. Oggi il pubblico è stato bellissimo e sono convinto lo sarà anche nell’ultima partita in casa».