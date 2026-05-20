Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (4)

Il “Renzo Barbera” risponde presente e fa registrare il tutto esaurito per la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro. Sono infatti 33.286 i biglietti emessi per la sfida decisiva della stagione rosanero, un dato che conferma ancora una volta il fortissimo legame tra la squadra di Filippo Inzaghi e il pubblico palermitano.

Nonostante il pesante 3-0 subito nella gara d’andata al “Ceravolo”, il popolo rosanero ha scelto di stringersi attorno alla squadra nel tentativo di spingerla verso una rimonta che avrebbe del clamoroso. Il dato ufficiale diffuso poco prima del calcio d’inizio parla di 33.286 titoli emessi, con il settore ospiti rimasto completamente vuoto a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Catanzaro.


Il Barbera si è così trasformato in una vera bolgia rosanero, tra coreografie, cori e una scenografia da brividi dedicata alla piccola Alessia La Rosa. Un’atmosfera incandescente che accompagna il Palermo nella sfida più importante della stagione.

Il dato registrato contro il Catanzaro rappresenta una delle migliori affluenze stagionali dell’intera Serie B e conferma Palermo come una delle piazze più calde e appassionate del campionato cadetto.

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