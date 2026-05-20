Semifinale Playoff Serie B Palermo-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B in programma al “Renzo Barbera”. Filippo Inzaghi conferma il 4-2-3-1 offensivo annunciato alla vigilia, mentre Alberto Aquilani punta ancora sull’undici che ha dominato la sfida d’andata al “Ceravolo”.

Nel Palermo c’è Pierozzi dal primo minuto sulla corsia destra difensiva, con Ceccaroni e Peda al centro accanto ad Augello. In mediana spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Le Douaron, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.





Il Catanzaro risponde con il collaudato 3-4-2-1: davanti a Pigliacelli confermati Brighenti, Antonini e Cassandro. Sulle fasce ci saranno ancora Favasuli e Alesi, preferito a Di Francesco, con Pontisso e Petriccione in mezzo al campo. In avanti spazio al trio formato da Iemmello, Liberali e Pittarello.

Atmosfera incandescente al “Barbera”, con oltre 30 mila tifosi rosanero pronti a spingere la squadra di Inzaghi nella difficile rimonta dopo il 3-0 subito all’andata.

PALERMO (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione:

Gomis, Gomes, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.

CATANZARO (3-4-2-1):

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Iemmello, Liberali; Pittarello.

Allenatore: Alberto Aquilani.

A disposizione:

Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Oudin, Rispoli, Koffi, Frosinini, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.