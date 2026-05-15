Playout Serie B: pari senza reti tra Bari e Sudtirol dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Al “San Nicola”, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Bari e Sudtirol, nel match valido per l’andata dei playout di Serie B. Una prima frazione di gioco equilibrata, dove si è percepita tutta l’importanza di questa gara per le due squadre.

Inizia l’incontro ed i tirolesi provano subito a portarsi in vantaggio: El Kaouakibi entra in area da destra e calcia forte sul primo palo, impegnando Cerofolini. Al 10′ rispondono i padroni di casa, con una conclusione al volo di Piscopo da posizione defilata che termina sull’esterno della rete.


Al 40′ Merkaj conquista una punizione preziosa al limite dell’area avversaria a seguito di un contrasto con Odenthal: sulla sfera va Casiraghi ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato. Un match tirato, che ancora non ha trovato un vero padrone.

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