Playout Serie B: pari senza reti tra Bari e Sudtirol dopo i primi 45
Al “San Nicola”, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Bari e Sudtirol, nel match valido per l’andata dei playout di Serie B. Una prima frazione di gioco equilibrata, dove si è percepita tutta l’importanza di questa gara per le due squadre.
Inizia l’incontro ed i tirolesi provano subito a portarsi in vantaggio: El Kaouakibi entra in area da destra e calcia forte sul primo palo, impegnando Cerofolini. Al 10′ rispondono i padroni di casa, con una conclusione al volo di Piscopo da posizione defilata che termina sull’esterno della rete.
Al 40′ Merkaj conquista una punizione preziosa al limite dell’area avversaria a seguito di un contrasto con Odenthal: sulla sfera va Casiraghi ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato. Un match tirato, che ancora non ha trovato un vero padrone.