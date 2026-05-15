Palermo, contro il Catanzaro una maglia speciale nel nome di Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Il Palermo scenderà in campo a Catanzaro con Alessia nel cuore. Il club rosanero ha annunciato una serie di iniziative speciali in memoria della piccola tifosa Alessia La Rosa, scomparsa a soli otto anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

In occasione della semifinale playoff d’andata in programma domenica 17 maggio al “Ceravolo”, i calciatori del Palermo indosseranno il lutto al braccio e una speciale patch commemorativa applicata sulle maglie da gara, nel ricordo della bambina diventata simbolo di coraggio, forza e amore per i colori rosanero.


Dopo aver organizzato la camera ardente allo stadio “Barbera” e preso parte ai funerali celebrati in Cattedrale con la presenza della Prima Squadra, del Settore Giovanile e Femminile, il club ha deciso di rinnovare concretamente la propria vicinanza alla famiglia di Alessia.

Il Palermo, infatti, metterà all’asta le maglie indossate durante la sfida contro il Catanzaro. Tutto il ricavato sarà devoluto all’ASLTI ODV – Liberi di crescere, l’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili che negli anni ha sostenuto Alessia e la sua famiglia durante il percorso della malattia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasformare il grande affetto dimostrato nei confronti della piccola tifosa in un aiuto concreto per tutti i bambini affetti da patologie oncologiche e per le loro famiglie.

Attiva dal 1982 presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ARNAS Civico di Palermo, ASLTI opera quotidianamente offrendo supporto gratuito ai piccoli pazienti attraverso attività di assistenza, ludoterapia, pet therapy, sostegno psicologico e servizi di accoglienza per le famiglie provenienti da fuori città.

Tra i servizi principali garantiti dall’associazione ci sono anche le “Case ASLTI”, appartamenti gratuiti per i familiari dei bambini ricoverati, e la “NAVETTAMICA”, servizio di trasporto gratuito verso l’ospedale.

Le modalità per partecipare all’asta benefica verranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali del Palermo FC.

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