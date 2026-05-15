Catanzaro, duro comunicato della Curva Massimo Capraro: “Basta divieti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo catanzaro (44) tifosi

Clima sempre più caldo in vista della semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo. Dopo il divieto di trasferta imposto ai tifosi rosanero per la gara del “Ceravolo” e quello che verrà replicato anche al ritorno in Sicilia, arriva la dura presa di posizione della Curva Massimo Capraro.

Attraverso un lungo comunicato diffuso sui social, il gruppo ultras giallorosso ha espresso tutta la propria contrarietà ai provvedimenti adottati dalle autorità, puntando il dito contro quella che viene definita «l’ennesima dimostrazione del fallimento nella gestione dell’ordine pubblico».


«Domenica non è una partita. Domenica è la storia», si legge nel messaggio della tifoseria organizzata del Catanzaro, che invita il pubblico del “Ceravolo” a trasformare lo stadio «in un catino infernale» per spingere la squadra contro il Palermo.

Nel comunicato, gli ultras giallorossi criticano apertamente il calcio moderno e il sistema dei divieti: «Il calcio senza tifosi avversari perde la sua anima e noi non saremo mai complici di questo sistema repressivo».

La Curva Massimo Capraro ha inoltre espresso solidarietà ai tifosi rosanero impossibilitati a seguire il Palermo sia all’andata che al ritorno, definendo «vergognosa» la decisione di vietare le trasferte.

Infine, l’appello rivolto al popolo giallorosso: «Portate i colori della nostra terra e la grinta di chi non ha nulla da perdere e tutto da conquistare. Domenica si gioca col cuore, si vince con la rabbia».

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