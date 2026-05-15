Pastore: «Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Giuseppe-Pastore-X-ILovePalermoCalcio.com

La rivelazione di Giuseppe Pastore - ILovePalermoCalcio.com (Foto X)

«Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo, ad esempio, che poi però ha calciatori più forti», ha dichiarato Pastore, che ha aggiunto: «Ho visto i giallorossi l’altra sera e tranquillamente 5/6 calciatori farebbero i titolari in Serie A in una Cremonese ma in condizioni particolari».

Il noto giornalista ha parlato anche del Frosinone, facendo un paragone con Monza e Palermo: «Tutti dicono che i ciociari rivoluzioneranno a differenza magari di un Monza o Palermo che nell’immaginario collettivo riteniamo squadre con calciatori più pronti solo perché la Serie A l’hanno già fatta. Nessuno ci dà certezza che sia così».


Infine, un confronto tra Serie A e Serie B: «La Serie A non gode di ottima salute ma si è avvicinata al livello della Serie B: partite anche di squadre importanti non sono più godibili e di livello più alto proprio come ritmo rispetto a un Catanzaro-Palermo, ad esempio».

 

Altre notizie

Screenshot 2026-05-15 214322

Playout Serie B: al “San Nicola” termina 0-0 l’andata tra Bari e Sudtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Cesena, idea Nesta per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Playout Serie B: pari senza reti tra Bari e Sudtirol dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione in vista del Catanzaro: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
35c33df2-739f-4b63-be3d-1eea0e35486e

Palermo, contro il Catanzaro una maglia speciale nel nome di Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 165519

Palermo, Morris Carrozzieri in città: siparietto social con Inzaghi e messaggio ai rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Palermo, domani Inzaghi in conferenza stampa al CFA di Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 153551

Juve Stabia-Monza, Abate carica i suoi: «Sogniamo una finale tutta del Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo catanzaro (44) tifosi

Catanzaro, duro comunicato della Curva Massimo Capraro: “Basta divieti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Immagine

Fusi racconta la salvezza del Padova: «Siamo andati oltre i nostri limiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo avellino (7) ballardini

Avellino: si va verso la separazione con Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
1c00721d-2a44-4086-a4f8-b706bbda229e

Palermo in lacrime per Alessia: l’ultimo abbraccio della città alla piccola guerriera rosanero

Angelo Giambona Maggio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Giuseppe-Pastore-X-ILovePalermoCalcio.com

Pastore: «Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 214322

Playout Serie B: al “San Nicola” termina 0-0 l’andata tra Bari e Sudtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
deschamps-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Deschamps: «CT dell’Italia? Sono disponibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Cesena, idea Nesta per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Playout Serie B: pari senza reti tra Bari e Sudtirol dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026