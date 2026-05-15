Pastore: «Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo»

«Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo, ad esempio, che poi però ha calciatori più forti», ha dichiarato Pastore, che ha aggiunto: «Ho visto i giallorossi l’altra sera e tranquillamente 5/6 calciatori farebbero i titolari in Serie A in una Cremonese ma in condizioni particolari».

Il noto giornalista ha parlato anche del Frosinone, facendo un paragone con Monza e Palermo: «Tutti dicono che i ciociari rivoluzioneranno a differenza magari di un Monza o Palermo che nell’immaginario collettivo riteniamo squadre con calciatori più pronti solo perché la Serie A l’hanno già fatta. Nessuno ci dà certezza che sia così».





Infine, un confronto tra Serie A e Serie B: «La Serie A non gode di ottima salute ma si è avvicinata al livello della Serie B: partite anche di squadre importanti non sono più godibili e di livello più alto proprio come ritmo rispetto a un Catanzaro-Palermo, ad esempio».