Bari, solo fischi e paura: col Südtirol finisce 0-0, ora serve l’impresa al Druso. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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Il Bari spreca il fattore campo e vede complicarsi terribilmente la corsa salvezza. Come racconta il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio Guido, il primo atto del playout contro il Südtirol termina senza reti al “San Nicola”, lasciando ai biancorossi soltanto un risultato possibile nel ritorno di Bolzano: vincere.

Secondo quanto riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il pareggio pesa come una sconfitta davanti ai quasi ventottomila tifosi presenti sugli spalti, capaci di riportare allo stadio un’atmosfera da grandi occasioni. Ma il Bari, ancora una volta, paga la cronica difficoltà offensiva proprio nella partita più importante della stagione.


La squadra di Longo ha creato troppo poco, riuscendo a rendersi realmente pericolosa soltanto con Maggiore e Rao. Troppo poco per piegare un Südtirol organizzato e tutt’altro che rinunciatario. Come sottolinea ancora Antonio Guido per il Corriere dello Sport, la formazione di Castori ha mostrato carattere, compattezza e personalità, arrivando persino a sfiorare il colpo nel finale con la traversa colpita da Davi.

Nel racconto firmato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il Bari parte con grande intensità spinto dal pubblico del “San Nicola”. La prima vera occasione arriva con Piscopo, che conclude sull’esterno della rete dopo un cross di Rao. Poco dopo Maggiore impegna Adamonis con un sinistro da dentro l’area, mentre Rao spreca una grande opportunità presentandosi davanti al portiere senza trovare la porta.

La ripresa si apre ancora con il Bari all’attacco, trascinato soprattutto dalle accelerazioni di Rao. Ma col passare dei minuti cresce il Südtirol e diventa decisivo Cerofolini, autore di due interventi importanti su Casiraghi e Pecorino per mantenere il risultato sullo 0-0.

Adesso, come evidenzia ancora Antonio Guido per il Corriere dello Sport, il Bari sarà obbligato a vincere al “Druso” per conquistare la salvezza. Al Südtirol, invece, basteranno anche due pareggi grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la regular season.

I precedenti storici, però, lasciano ancora aperta una speranza ai pugliesi. In passato, infatti, diverse squadre quintultime sono riuscite a salvarsi dopo un pareggio nella gara d’andata. Il Bari proverà a ripetere l’impresa riuscita appena un anno fa contro la Ternana, ma senza ritrovare il gol servirà davvero un miracolo sportivo.

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