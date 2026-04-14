Champions League: il Barcellona batte l’Atletico ma viene eliminato, il PSG vince e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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Serata di Champions League piena di emozioni, che decreta le prime due semifinaliste di quest’anno della massima competizione europea.

Vince 2-1 il Barcellona in casa dell’Atletico Madrid. Dopo la gara d’andata persa per 2-0, non basta questo successo ai blaugrana per accedere al turno successivo, venendo eliminati dalla competizione.


I catalani sbloccano subito l’incontro con la rete al 4′ minuto di Lamine Yamal, che sfrutta un errore della difesa avversaria e con freddezza batte Musso. Al 24′ arriva anche il raddoppio, con Dani Olmo che va a segno con un bel tiro sulla destra. Decisiva per il passaggio del turno in favore dei colchoneros il gol al 31′ di Lookman, che firma la rete del definitivo 2-1.

Tutto facile invece per il PSG nell’altro match di serata, impegnato ad “Anfield” contro il Liverpool dopo aver vinto 2-0 la gara d’andata. Una prima frazione di gioco, con poche emozioni, terminata sul risultato di 0-0.

Nella ripresa i parigini riescono a portare a casa la vittoria e la qualificazione in semifinale grazie alla doppietta di Dembele: il francese prima sfrutta un ottimo assist di Kvaratskhelia e sblocca l’incontro, poi chiude la pratica nei minuti di recupero battendo il portiere avversario con grande freddezza.

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