Trapani, Antonini smentisce lo sfratto dal “Provinciale”: «Notizia infondata»

Continua la vicenda sulla gestione dello “Stadio Provinciale” tra il Trapani e Libero Consorzio Comunale di Trapani. presieduto da Salvatore Quinci.

Tramite un messaggio sui propri profili social, sulla questione è intervenuto il presidente dei granata, Valerio Antonini, smentendo le voci di sfratto e sostenendo di aver investito milioni di euro in lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto.





Questo il messaggio di Antonini:

“Notizia priva di fondamento, quella dell’intento di riprendersi con la forza lo Stadio Provinciale, dove per inciso gioca la squadra della Città e dove il sottoscritto ha speso milioni e milioni di euro. Priva di fondamento visto che proprio oggi si sono incontrati il Presidente Quinci ed i nostri legali per addivenire ad un incontro tecnico per valutare e certificare la reale spesa sostenuta dal FC Trapani 1905 e i canoni e le bollette da portare in parziale compensazione. A sentire GDG basta che Libero Consorzio scriva che vuole lo sfratto e lo ottiene ! Con una concessione già rinnovata automaticamente sino al 30-06-2027; Magari se andremo in tribunale sarà il momento di ascoltare la decina di audio in nostro possesso dove le voci dei vari Presidenti succedutisi del LTC hanno confermato che la convenzione doveva essere estesa ad almeno 10 anni per coprire gli straordinari lavori del Provinciale fatti dal sottoscritto che le bollette ed i canoni dovevano portare in compensazione parziale per arrivare a quasi 3 milioni di euro hai voglia a canoni e bollette”