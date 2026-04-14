Trapani, Antonini smentisce lo sfratto dal “Provinciale”: «Notizia infondata»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Continua la vicenda sulla gestione dello “Stadio Provinciale” tra il Trapani e Libero Consorzio Comunale di Trapani. presieduto da Salvatore Quinci.

Tramite un messaggio sui propri profili social, sulla questione è intervenuto il presidente dei granata, Valerio Antonini, smentendo le voci di sfratto e sostenendo di aver investito milioni di euro in lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto.


Questo il messaggio di Antonini:

“Notizia priva di fondamento, quella dell’intento di riprendersi con la forza lo Stadio Provinciale, dove per inciso gioca la squadra della Città e dove il sottoscritto ha speso milioni e milioni di euro. Priva di fondamento visto che proprio oggi si sono incontrati il Presidente Quinci ed i nostri legali per addivenire ad un incontro tecnico per valutare e certificare la reale spesa sostenuta dal FC Trapani 1905 e i canoni e le bollette da portare in parziale compensazione. A sentire GDG basta che Libero Consorzio scriva che vuole lo sfratto e lo ottiene ! Con una concessione già rinnovata automaticamente sino al 30-06-2027; Magari se andremo in tribunale sarà il momento di ascoltare la decina di audio in nostro possesso dove le voci dei vari Presidenti succedutisi del LTC hanno confermato che la convenzione doveva essere estesa ad almeno 10 anni per coprire gli straordinari lavori del Provinciale fatti dal sottoscritto che le bollette ed i canoni dovevano portare in compensazione parziale per arrivare a quasi 3 milioni di euro hai voglia a canoni e bollette”

Altre notizie

Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, scatta la procedura di sfratto: il Libero Consorzio chiede 700 mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-13 223619

Serie C girone A: la Pro Patria cala il poker, il Renate batte la Pro Vercelli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
671534740_1577261644401125_3219528444639889208_n

Serie C girone C: la Cavese espugna Benevento, il Catania cade a Crotone. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212946

Serie C girone A: Renate avanti sulla Pro Vercelli, pari tra Dolomiti Bellunesi e Pro Patria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212135

Serie C girone C: Crotone avanti 1-0 sul Catania, pari tra Picerno e Cosenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-12 223239

Serie C girone C: Potenza show, Sorrento battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 222031

Serie C girone A: l’Inter U23 cade in casa contro l’Arzignano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
ponte

Serie C, Girone B: Pontedera sconfitto dal Ravenna e retrocesso in D. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
albin

Serie C, Girone A: Trento show in dieci a Cittadella, crolla l’AlbinoLeffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
669317812_10242194992992681_8879686778379981893_n

Serie C, Siracusa e Trapani a un passo dal baratro: salvezza sempre più lontana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-11 193448

Serie C girone B: l’Ascoli cala il tris al Forli e mantiene la vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 192610

Serie C girone A: la capolista Vicenza batte 3-1 il Novara. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini smentisce lo sfratto dal “Provinciale”: «Notizia infondata»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il pari contro il Modena: «Dobbiamo migliorare nei minuti finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
sottil sito (1)

Catanzaro-Modena 2-2, Sottil: «Sarebbe stato ingiusto perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 214710

Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026