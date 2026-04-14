Catanzaro, Aquilani dopo il pari contro il Modena: «Dobbiamo migliorare nei minuti finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
aquilani catanzaro

In seguito al pareggio casalingo maturato contro il Modena, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani. Il tecnico non ha nascosto la sua delusione per l’atteggiamento della squadra nei minuti finali.

«Se possiamo migliorare qualcosa è proprio lì nei minuti finali – ha spiegato Aquilani -. A un certo punto entriamo in un mood diverso, come se pensassimo solo al novantesimo e smettiamo di essere il Catanzaro. Quando smettiamo di fare le nostre cose, con intensità e personalità, allora diventa tutto più difficile».


Il tecnico ha poi aggiunto: «Se mancano sette minuti bisogna continuare a giocare per il terzo gol, non perdere tempo. La partita dura novanta minuti e oltre, ma non voglio parlare solo di sfortuna o arbitri».

Uno sguardo inoltre a cosa serve alla sua squadra: «Dobbiamo guardare dentro di noi e capire dove possiamo crescere. Io sono orgoglioso di questa squadra. Se il Modena viene qui ed esulta così al 94’, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Dobbiamo esserlo tutti: io, i giocatori, la società, i tifosi».

E sulle assenze: «Non ci piangiamo addosso. Abbiamo giocato con tanti giovani e fatto comunque una grande partita. Andiamo avanti, sono tranquillo».

Infine, sul suo futuro, Aquilani non ha dubbi: «Io qui sto benissimo, sono innamorato di questi calciatori. Adesso penso solo da qui alla fine della stagione».

 

Altre notizie

sottil sito (1)

Catanzaro-Modena 2-2, Sottil: «Sarebbe stato ingiusto perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Palermo Avellino 2-0 (92)

Serie B, quote promozione: Venezia a un passo dalla A, Palermo insegue

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, nasce la Commissione Media e Comunicazione: presente anche il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, Assemblea a Milano: ufficiali le date dei playoff e della stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 153548

Cesena, Piacentini avverte: «A Palermo ambiente caldo, ma può essere un’arma»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Ciccio Caputo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Caputo sulla B: «Crisi Empoli una pugnalata. Bari e Samp…»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Immagine

Juve Stabia nel caos: «Abbandonati da Solmate, rischio sopravvivenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (163) Chichizola pohjanpalo

Modena, tegola Chichizola: lesione e stagione finita

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
manfredi

Secolo XIX: “Sampdoria nel caos: scontro totale tra Tey e Manfredi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
lupo

Lupo: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 090611

Il Resto del Carlino: “Cesena, difesa da incubo: a Palermo serve una svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini smentisce lo sfratto dal “Provinciale”: «Notizia infondata»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il pari contro il Modena: «Dobbiamo migliorare nei minuti finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
sottil sito (1)

Catanzaro-Modena 2-2, Sottil: «Sarebbe stato ingiusto perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 214710

Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026