Catanzaro, Aquilani dopo il pari contro il Modena: «Dobbiamo migliorare nei minuti finali»

In seguito al pareggio casalingo maturato contro il Modena, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani. Il tecnico non ha nascosto la sua delusione per l’atteggiamento della squadra nei minuti finali.

«Se possiamo migliorare qualcosa è proprio lì nei minuti finali – ha spiegato Aquilani -. A un certo punto entriamo in un mood diverso, come se pensassimo solo al novantesimo e smettiamo di essere il Catanzaro. Quando smettiamo di fare le nostre cose, con intensità e personalità, allora diventa tutto più difficile».





Il tecnico ha poi aggiunto: «Se mancano sette minuti bisogna continuare a giocare per il terzo gol, non perdere tempo. La partita dura novanta minuti e oltre, ma non voglio parlare solo di sfortuna o arbitri».

Uno sguardo inoltre a cosa serve alla sua squadra: «Dobbiamo guardare dentro di noi e capire dove possiamo crescere. Io sono orgoglioso di questa squadra. Se il Modena viene qui ed esulta così al 94’, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Dobbiamo esserlo tutti: io, i giocatori, la società, i tifosi».

E sulle assenze: «Non ci piangiamo addosso. Abbiamo giocato con tanti giovani e fatto comunque una grande partita. Andiamo avanti, sono tranquillo».

Infine, sul suo futuro, Aquilani non ha dubbi: «Io qui sto benissimo, sono innamorato di questi calciatori. Adesso penso solo da qui alla fine della stagione».