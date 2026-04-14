Catanzaro-Modena 2-2, Sottil: «Sarebbe stato ingiusto perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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In seguito al match tra Catanzaro e Modena, terminato sul risultato di 2-2, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil, dichiarandosi soddisfatto del pareggio maturato.

«È un punto di cuore, di lotta ed è andato in mostra anche un bel calcio dal primo all’ultimo minuto – ha dichiarato il tecnico -. Sarebbe stato ingiusto perdere: tre grandi occasioni a una a favore nostro, tantissimi tiri, ne abbiamo fatti anche più di loro».


Sottil ha poi aggiunto: «Si è vista la forza di questo gruppo, un gruppo che non molla mai. Ho rivisto un Modena frizzante, che vuole giocare a calcio, contro una squadra forte. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi».

Infine, sul risultato maturato, il tecnico non ha dubbi: «Per noi era importante non perdere e rimanere insieme in scia. Sono contento ho visto un grande Modena. Così come il Catanzaro, siamo una squadra giovane che vuole disputare i play off».

 

 

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