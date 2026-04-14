Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 214710

Si concludono i primi tempi dei match della serata di Champions League, validi per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea.

Va al riposo in vantaggio 2-1 il Barcellona in casa dell’Atletico Madrid. I blaugrana sbloccano subito l’incontro con la rete al 4′ minuto di Lamine Yamal, che sfrutta un errore della difesa avversaria e con freddezza batte Musso.


Al 24′ arriva anche il raddoppio dei catalani: Dani Olmo triangola alla perfezione con Ferran Torre, che si coordina alla perfezione e va a segno con un bel tiro sulla destra. Accorcia le distanze al 31′ l’Atletico con la rete di Lookman, che permette i colchoneros di riportarsi in vantaggio nel computo del doppio scontro.

Dopo il 2-0 dell’andata in favore del PSG, termina con un pari senza reti la prima frazione di gioco tra i parigini e il Liverpool, con la gara che si deciderà nella seconda metà di gioco.

Altre notizie

HFaJ_v5XYAAXlYN

Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file3 - 2026-04-08T214702.031

Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file1 - 2026-04-08T210024.624

Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-07 225734

Champions League: il Bayern Monaco espugna il “Bernabeu”, l’Arsenal batte 1-0 Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
666041567_1511424913681806_4505231255792625624_n

Champions League: Bayern Monaco avanti 1-0 sul Real Madrid, pari a reti bianche tra Sporting e Arsenal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
renzo barbera tifosi tornelli

Gazzetta dello Sport: “Stadi, l’Italia in ritardo: Ceferin avverte, Euro 2032 a rischio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
file2 - 2026-04-02T131041.913

UEFA: Michele Uva nuovo Executive Director di EURO 2032 per l’Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
file3 - 2026-04-01T143525.373

Bosnia in festa dopo la vittoria sull’Italia: notte storica dopo la qualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file1 - 2026-04-01T134951.447

Polonia fuori dal Mondiale, Bereszynski: «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file11 (15)

Playoff Mondiali 2026: Polonia non qualificata, passa la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
file8 (30)

Playoff Mondiali 2026: Repubblica Ceca e Svezia avanti dopo i primi 45′, pari senza reti tra Kosovo e Turchia. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 181710

Tottenham, ufficiale De Zerbi: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-14 214710

Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, scatta la procedura di sfratto: il Libero Consorzio chiede 700 mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
maddaloni

Escl. Maddaloni: «Palermo più attrezzato, ma col Cesena sarà una sfida complicata»

Rosario Di Stefano Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 183333

Palermo, il palo di Pohjanpalo diventa virale: Inzaghi risponde e fa il pieno di like

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026