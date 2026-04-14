Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45
Si concludono i primi tempi dei match della serata di Champions League, validi per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea.
Va al riposo in vantaggio 2-1 il Barcellona in casa dell’Atletico Madrid. I blaugrana sbloccano subito l’incontro con la rete al 4′ minuto di Lamine Yamal, che sfrutta un errore della difesa avversaria e con freddezza batte Musso.
Al 24′ arriva anche il raddoppio dei catalani: Dani Olmo triangola alla perfezione con Ferran Torre, che si coordina alla perfezione e va a segno con un bel tiro sulla destra. Accorcia le distanze al 31′ l’Atletico con la rete di Lookman, che permette i colchoneros di riportarsi in vantaggio nel computo del doppio scontro.
Dopo il 2-0 dell’andata in favore del PSG, termina con un pari senza reti la prima frazione di gioco tra i parigini e il Liverpool, con la gara che si deciderà nella seconda metà di gioco.