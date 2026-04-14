Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Brutte notizie in casa Catanzaro. Nel corso del match contro il Modena, terminato sul risultato di 2-2, i giallorossi hanno visto uscire dal campo per infortunio due dei loro giocatori più rappresentativi.

Si tratta infatti di Pietro Favasulli e Costantino Favasuli. L’attaccante ha abbandonato il campo al 55′ a causa di una forte distorsione alla caviglia, derivante dall’aver appoggiato in maniera maldestra il piede.





Mentre, Favasulli è stato costretto al cambio al 74′ per un problema muscolare alla coscia, da lui toccata vistosamente al momento del cambio. Entrambi i calciatori sosterranno gli esami nei prossimi giorni, ma le sensazioni non sono delle migliori e rischiano di saltare il match del 1 maggio contro il Palermo.