Catanzaro, si fermano Favasulli e Iemmello: a rischio la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Brutte notizie in casa Catanzaro. Nel corso del match contro il Modena, terminato sul risultato di 2-2, i giallorossi hanno visto uscire dal campo per infortunio due dei loro giocatori più rappresentativi.

Si tratta infatti di Pietro Favasulli e Costantino Favasuli. L’attaccante ha abbandonato il campo al 55′ a causa di una forte distorsione alla caviglia, derivante dall’aver appoggiato in maniera maldestra il piede.


Mentre, Favasulli è stato costretto al cambio al 74′ per un problema muscolare alla coscia, da lui toccata vistosamente al momento del cambio. Entrambi i calciatori sosterranno gli esami nei prossimi giorni, ma le sensazioni non sono delle migliori e rischiano di saltare il match del 1 maggio contro il Palermo.

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