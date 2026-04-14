Trapani, scatta la procedura di sfratto: il Libero Consorzio chiede 700 mila euro

Continuano i problemi in casa Trapani. Il Libero Consorzio della città ha avviato l’iter per lo sfratto dallo stadio polisportivo provinciale nei confronti della società granata, guidata da Valerio Antonini, che continua a occupare la struttura pur in assenza di un contratto valido

Secondo quanto riportato nella delibera dell’Ente, lo stadio era stato concesso in locazione per la stagione sportiva 2023/2024, con una successiva proroga estesa anche al 2025.





In seguito, la società non ha però rispettato gli impegni previsti, non rimborsando le somme anticipate dall’Ente per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e non provvedendo alla voltura dei relativi contratti.

Inoltre, si aggiunge il mancato pagamento dei canoni di locazione, mai versati a partire dal 2023. Alla luce di questa situazione, il Libero Consorzio ha dunque attivato azioni legali per il recupero delle somme dovute, per un totale di circa 700 mila euro.